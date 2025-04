video suggerito

Abbiamo previsto chi vincerà la Champions ora che l'Inter è in semifinale, il pronostico di ChatGPT Secondo ChatGPT, l'Inter è la squadra favorita per la vittoria finale della Champions League 2024-2025. I nerazzurri hanno maggiori possibilità per l'IA rispetto a Barcellona, Arsenal e PSG.

A cura di Alessio Morra

Inter-Barcellona e Arsenal-PSG sono le semifinali della Champions 2024-2025. Una ventata di aria fresca per la competizione calcistica più importante. Arsenal e PSG non hanno mai vinto il trofeo, l'Inter non lo conquista dal 2010, mentre il Barcellona lo ha vinto l'ultima volta esattamente dieci anni fa. Quattro squadre fortissime. Inter, PSG e Barcellona sono in piena corsa anche per il triplete, i Gunners invece sono al secondo posto in Premier e non hanno chance di vincere titoli in patria. Si prevedono una serie di sfide belle e molto equilibrate. Non è facile in questo momento prevedere con certezza chi possa vincere il torneo, e non si può definire nemmeno quale sia la reale favorita.

Abbiamo chiesto a ChatGPT, il chat bot basato sull'intelligenza artificiale e apprendimento automatico, chi vincerà la Champions League 2025. Gli abbiamo fornito le giuste coordinate e le risposte sono state chiare. Inter e Arsenal secondo l'IA saranno le finaliste e a Monaco a prevalere saranno i nerazzurri di Simone Inzaghi: "L’Inter ha una struttura tattica tra le più collaudate in Europa: il 3-5-2 di Inzaghi funziona a memoria. La squadra è compatta in fase difensiva e letale nelle transizioni. Ha subito pochissimi gol in Champions e in campionato (in Serie A ha la miglior difesa). È una squadra che non perde la testa, anche sotto pressione: gestisce bene il vantaggio e sa adattarsi agli avversari".

L'analisi di ChatGPT sulle semifinali Arsenal-PSG e Inter-Barcellona

Nella semifinale tra tecnici spagnoli, Arteta e Luis Enrique, la squadra favorita è l'Arsenal, che ha una percentuale di passaggio del turno minima di vantaggio (55% – 45%). I Gunners dovrebbero prevalere perché: "Sono squadra molto equilibrata, ottima difesa, grande pressing e ritmo. Solida in casa, qualche difficoltà in trasferta. Arteta ha plasmato un gruppo forte e affiatato".

Mentre il PSG nonostante il grande lavoro di Luis Enrique non ha una difesa fenomenale: "Squadra offensiva. ma difensivamente vulnerabile. Luis Enrique ha dato più equilibrio rispetto al passato".

L'Arsenal secondo l'IA è leggermente favorito nel doppio confronto con il PSG.

Perché l'Inter è favorita sul Barcellona

Mentre l'Inter ha il 60 percento di possibilità di qualificarsi per la finale di Champions dopo quindici anni. Questa la disamina sulla semifinale tra la squadra di Inzaghi e il Barcellona: "La squadra del Barcellona è giovane, frizzante, migliorata, ma non sempre solida dietro. Ha molta qualità a centrocampo e in attacco, ma meno esperienza difensiva".

L'Inter viene preferita nel complesso e queste sono le motivazioni: "È la squadra più solida tra le quattro, ha grande equilibrio, rosa profonda, e un sistema rodato. Ha eliminato avversari forti con grande autorità. L’Inter parte leggermente favorita per la maggiore esperienza, la solidità difensiva e il rendimento costante in Europa e in Serie A".

Le percentuali di vittoria finale della Champions League 2024-2025 per ChatGPT.

Le percentuali di vittoria della Champions League 2025

Secondo ChatGPT l'Inter è la favorita per il successo finale. A dispetto di quanti pensano che la vincente di Inter-Barcellona abbia la Champions in pugno il 31 maggio prossimo, l'Intelligenza Artificiale spiega che l'Inter ha il 35 percento di possibilità di prevalere, mentre il Barcellona delle quattro è addirittura l'ultima: "L’Inter è la favorita, seguita dall’Arsenal. Il PSG è più incostante, mentre il Barcellona, pur in crescita, parte un passo indietro rispetto alle altre".

Probabilità di vittoria finale:

Inter: 35%

Arsenal: 30%

PSG: 20%

Barcellona: 15%

L'Inter favorita per la vittoria in Champions League: i motivi

Solidità e organizzazione tattica . L'Inter sarebbe favorita anche per via della sua struttura tattica: "Il 3-5-2 di Inzaghi funziona a memoria. La squadra è compatta in fase difensiva e letale nelle transizioni. Ha subito pochi gol in Champions e in campionato. È una squadra che non perde la testa, anche sotto pressione: gestisce bene il vantaggio e sa adattarsi agli avversari".

. L'Inter sarebbe favorita anche per via della sua struttura tattica: "Il 3-5-2 di Inzaghi funziona a memoria. La squadra è compatta in fase difensiva e letale nelle transizioni. Ha subito pochi gol in Champions e in campionato. È una squadra che non perde la testa, anche sotto pressione: gestisce bene il vantaggio e sa adattarsi agli avversari". Esperienza europea recente . L'esperienza conta. Finalista nel 2023, l'Inter ha tanti giocatori che due anni fa c'erano a Istanbul con il City e il percorso successivo è stato sempre di alto livello: "La finale contro il Manchester City ha lasciato un bagaglio importante. L'Inter sa gestire le due partite , soprattutto in trasferta, dove gioca con freddezza e cinismo".

. L'esperienza conta. Finalista nel 2023, l'Inter ha tanti giocatori che due anni fa c'erano a Istanbul con il City e il percorso successivo è stato sempre di alto livello: "La finale contro il Manchester City ha lasciato un bagaglio importante. L'Inter sa , soprattutto in trasferta, dove gioca con freddezza e cinismo". Rosa profonda e completa . La rosa è stata costruita molto bene da Ausilio e Marotta e può gestire impegni diversi in più competizioni: "L’Inter ha due titolari per ruolo e può permettersi rotazioni senza perdere qualità. Ha sia fisicità (Pavard, Barella, Thuram), che tecnica (Calhanoglu, Dimarco, Mkhitaryan). L’intesa tra Lautaro e Thuram è una delle più prolifiche in Europa".

. La rosa è stata costruita molto bene da Ausilio e Marotta e può gestire impegni diversi in più competizioni: "L’Inter ha e può permettersi rotazioni senza perdere qualità. Ha sia fisicità (Pavard, Barella, Thuram), che tecnica (Calhanoglu, Dimarco, Mkhitaryan). L’intesa tra Lautaro e Thuram è una delle più prolifiche in Europa". Fattore mentale. Le squadre che alzano trofei sono le più solide sono quelle che anche quanto cambia il vento non vanno in difficoltà e questo fattore può contare: "L’Inter ha una mentalità europea consolidata. È una squadra matura, paziente, cinica, che raramente si sbilancia. L’esperienza di giocatori come Acerbi, Sommer, Darmian, Mkhitaryan, e la leadership di Lautaro sono cruciali".

La splendida esultanza di Lautaro Martinez dopo il gol nella sfida di ritorno con il Bayern.

Le conclusioni di ChatGPT: le motivazioni che vedono l'Inter favorita per la Champions

Dopo una lunga e attenta analisi l'Intelligenza Artificiale ha stabilito che la squadra di Simone Inzaghi, che va per il triplete (così come Barcellona e PSG), è quella con maggiori possibilità di vincere il trofeo per la quarta volta nella sua storia per questi motivi: "L’Inter ha il miglior mix tra: stabilità tattica, esperienza internazionale, profondità di rosa, forma fisica, tenuta mentale. Questo non significa che vincerà sicuramente — il calcio ha sempre variabili imprevedibili — ma in termini di percentuali e affidabilità, parte un passo avanti rispetto alle altre".