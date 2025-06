video suggerito

Inter-Fluminense a forte rischio, prevista una tempesta di fulmini: il protocollo è implacabile Dopo quanto è accaduto in Benfica-Chelsea con la gara sospesa a 4 minuti dal 90′ e ripresa ore e ore più tardi, anche Inter-Fluminense è a forte rischio. La partita dei nerazzurri si disputa nella stessa città e nello stesso stadio, e all’ora del fischio di inizio (le 15 locali del 30 giugno) è previsto un nubifragio: col protocollo pronto a rimettersi in funzione e fermare tutto, ad oltranza. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'ottavo di finale dell'Inter contro il Fluminense al Mondiale per Club che è in programma nella notte del 30 giugno a Charlotte, è a serio rischio. Dopo quanto accaduto in Benfica-Chelsea, con la sospensione per l'allerta meteo e una partita durata oltre 4 ore, anche la sfida dei nerazzurri di Chivu ai brasiliani è esposta al protocollo in atto nel torneo e che la FIFA pretende si segua in maniera integerrima per tutelare la salute di giocatori e pubblico.

Inter-Fluminense rischia la fine di Benfica-Chelsea: stop ad oltranza

Sicuramente si giocherà, ma nessuno ad oggi sa quanto potrà durare la partita tra Inter e Fluminense, in calendario il 30 giugno alle 21:00 italiane nello stadio Bank of America di Charlotte, nel North Carolina, medesimo scenario in cui si è concluso il secondo ottavo di finale, tra Benfica e Chelsea, sospeso a 4 minuti dal 90′ e poi ripartito ore più tardi, per una allerta fulmini che ha obbligato tutti alle procedure di evacuazione. Una situazione che al momento attuale, al 99% si ripeterà anche per la gara tra i nerazzurri e i brasiliani.

Perché Inter-Fluminense è a rischio: gara alle 15, l'allarme maltempo è già scattato

In una terra dove temporali improvvisi e violentissimi si abbattono senza quasi preavviso, le previsioni meteo la fanno da padrone in North Carolina e proprio nelle ore in cui dovrebbe disputarsi Inter-Fluminense, su Charlotte si dovrebbe abbattere una tempesta con tuoni e fulmini. Motivo per cui in città è già scattato l'allarme maltempo indicando alla popolazione di lasciare le proprie abitazioni in quelle ore. Ciò per cui, la gara è a forte rischio rinvio – o nel migliore dei casi – sospensione finché il pericolo non cesserà con il nullaosta da parte delle autorità e della FIFA. La gara è in programma alle 15 e proprio in quell'orario di pieno caldo torrido, si prevede il nubifragio.

Le previsioni meteo su Charlotte nel giorno di Inter–Fluminense: l’allarme è già scattato in città

Cosa dice il protocollo al Mondiale per Club: sospensione immediata, nessuna deroga

Tutto ciò porta a prepararsi al protocollo che oramai tutti hanno imparato a capire e con cui devono convivere: tifosi da casa, pubblico sugli spalti, giocatori. Se scatta la procedura non c'è alcuna deroga: partita sospesa immediatamente e impianto sportivo evacuato in pochi istanti. Il regolamento in atto anche nello stadio di Charlotte è implacabile: se le rilevazioni meteo avvertono la presenza di fulmini in un raggio di 13 chilometri, scatta il "Seek Cover Protocol" che obbliga a sospendere qualsiasi evento per garantire rifugi adeguati evacuando campo e tribune. Il protocollo, che vale per eventi sportivi e non, resta in vigore finché non vengono più rilevati fulmini a distanza di 30 minuti: se nel lasso di quella pausa, si ripresentano saette a distanza limite, tutto viene posticipato di un'altra mezzora, ad oltranza.