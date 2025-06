video suggerito

Chi vince il Mondiale per Club 2025 secondo ChatGPT, il pronostico disilluso su Inter e Juventus Secondo l'Intelligenza Artificiale ci sono due grandi favorite per la vittoria finale del Mondiale per Club: il Real Madrid e il Manchester City. Inter e Juventus hanno la possibilità di arrivare alla fase a eliminazione diretta, poi dipenderà molto anche dagli avversari.

A cura di Alessio Morra

L'attesa per il Mondiale per Club sta per finire. Il nuovo torneo FIFA, riservato alle squadre di Club, inizierà nella notte tra il 14 e il 15 giugno. Inter e Juventus le squadre italiane iscritte, dodici quelle che rappresentano l'Europa. Un torneo nuovo, che si disputa al termine di una stagione lunga e faticosa. Il calciomercato è stato aperto e diverse squadre si sono rinforzate. Chi vincerà questo nuovo torneo? Fare un pronostico è complicato e per questo è stata interpellata l'Intelligenza Artificiale che ha eletto due grandi favorite per il successo finale. ChatGPT crede che Inter e Juventus abbiano la possibilità di fare molta strada durante questa manifestazione.

Due grandi favorite per il Mondiale per Club

32 squadre in tabellone, provenienti da ogni continenti. Va da sé però che il novero delle possibili vincitrici è assai ristretto. Già pensando alle squadre europee si tolgono dall'elenco Salisburgo, Porto e Benfica. Ma di sorprese ce ne saranno e le squadre sudamericane cercheranno di sorprendere: dal Boca al River passando per il Flamengo e il Fluminense. A ChatGPT abbiamo chiesto chi può vincere la manifestazione e dopo un lungo ed esaminato lavorio il risultato è stato, a suo modo, sorprendente.

Perché sarebbero due le grandi favorite: il Real Madrid e il Manchester City, che complessivamente hanno il 40% di possibilità di vittoria (21 per gli spagnoli, 19 per gli inglesi). Sono le squadre che hanno dominato le ultime stagioni, hanno grandi calciatori, si sono pure rinforzate – Xabi Alonso esordirà con Alexander-Arnold e Huijsen mentre Guardiola ha avuto Reijnders, Cherki e Ait-Nouri. Distanti il Bayern Monaco (13%), il Chelsea (10%), il PSG (il 9%) e l'Inter (8%). Tutte assieme, le prime sei favorite, sommano l'ottanta percento delle possibilità. Insomma, numeri alla mano, per l'IA da queste sei non si scappa.

Le avversarie di Inter e Juventus al FIFA Club World Cup

E le due squadre italiane fino a dove possono arrivare? Inter e Juventus hanno ampiamente la possibilità di superare la fase a gironi. I nerazzurri con il River Plate sono i favoriti del Gruppo E (con Urawa Diamonds e Monterrey). Mentre i bianconeri sono nello stesso gruppo del Manchester City (le altre sono Al-Ain e Wydad Casablanca). Poi si aprirebbe la fase a eliminazione diretta che per la Juve potrebbe voler dire subito Real Madrid. Mentre l'Inter agli ottavi sfiderebbe Fluminense o Borussia Dortmund.

Il trofeo del Mondiale per Club e la chiave per "aprirlo".

Dove può arrivare l'Inter nel Mondiale per Club per l'IA

Poi chissà quel che succederà. L'IA valutando le ultime annate dà maggiori chance all'Inter di avanzare in tabellone, pesano ovviamente nel giudizio le due finali di Champions League. L'8% di possibilità di vittoria per la squadra di Chivu, circa il 20 di raggiungere un'altra finale. Oltre il 30 per la semifinale. Il 60% di chance di essere tra le otto protagoniste dei quarti di finale, possibilità realistica considerando anche i possibili avversari, oltre la propria forza.

Il percorso della Juventus gira attorno l'ipotetico ottavo di finale con il Real Madrid

La Juventus invece potrebbe avere un ottavo di finale già terribile con il Real Madrid. Da lì passa tutto. Perché la Juve è nel girone del Manchester City, dovesse arrivare seconda agli ottavi troverebbe Mbappé e compagni. Lì girerebbe tutto il torneo. E solo considerando il possibile incrocio con il Real si capisce quando è duro il percorso dei bianconeri che hanno il 5% di chance di vittoria, il 10% di arrivare in finale, il 20 di qualificarsi per le semifinali.