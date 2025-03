Messi e Cristiano Ronaldo insieme al Mondiale per Club: il folle piano dell’Inter Miami

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Messi e Cristiano Ronaldo potrebbero giocare per la prima volta nella storia nella stessa squadra, anche se soltanto per poche settimane. È l'idea assurda che è venuta all'Inter Miami per il Mondiale per Club che si terrà la prossima estate: riunire le due stelle in un unico club avrebbe un impatto mediatico clamoroso e darebbe al portoghese la possibilità di non essere lasciato fuori dalla competizione alla quale partecipano i migliori giocatori al mondo. Per farlo dovrebbe unirsi a una delle squadre partecipanti e per questo gli statunitensi stanno pensando a una reunion fole mai vista prima.

Secondo l'indiscrezione lanciata da talkSPORT CR7 vuole esserci all'appuntamento e l'Inter Miami rappresenterebbe una buona alternativa prima di tornare sulla strada che aveva scelto di seguire. Potrebbe giocare con Messi soltanto per poche settimane, per poi rinnovare il suo contratto con l'Al Nassr e proseguire in Arabia Saudita ancora per qualche anno. È uno scenario un po' contorto ma fattibile e anche in termini economici non dovrebbero esserci grandi problemi.

Cristiano Ronaldo nella stessa squadra di Messi

È il sogno di tanti, vederli fianco a fianco dopo anni passati come grandi rivali. Cristiano Ronaldo vuole giocare il Mondiale per Club ma potrebbe finire nella stessa squadra di Messi: l'Inter Miami ha margini di manovra per ingaggiarlo e hanno ancora un posto da destinare al giocatore che viene considerato fuori dal tetto salariale e che quindi può percepire uno stipendio più alto degli altri. Il portoghese però verrebbe ingaggiato solo per poche settimane: l'idea è quella di fargli firmare un contratto breve con una società che partecipa al torneo e poi permettergli di tornare in Arabia Saudita per seguire il suo piano originario.

L'accordo con l'Al Nassr scadrà alla fine della stagione e per questo CR7 si svincolerebbe a parametro zero. A quel punto l'Inter Miami lo bloccherebbe per poco tempo lasciandolo libero alla fine del Mondiale per Club. La squadra non ha ancora presentato la sua proposta ufficiale, ma non è arrivata una chiusura da parte di nessuno dei protagonisti interessati.