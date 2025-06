video suggerito

La perla di Messi al Mondiale per Club: il portiere del Porto resta sorpreso dalla sua punizione La punizione spettacolare di Lionel Messi al Mondiale per Club nel match tra il suo Inter Miami e il Porto. Il gol dell’argentino è una perla che sorprende anche il portiere dei portoghesi. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Fabrizio Rinelli

C'è anche la firma di Lionel Messi al Mondiale per Club. La prima marcatura del campione argentino in questa competizione con la maglia dell'Inter Miami arriva con la rete prestigiosa messa a segno contro il Porto. La Pulce si è reso protagonista di una punizione fantastica che si è insaccata alle spalle del povero portiere del Porto, Claudio Ramos, il quale è letteralmente sorpreso dalla traiettoria di tiro effettuata dall'ex Barcellona e PSG il quale ha fatto impazzire i propri compagni di squadra realizzando la rete che vale il sorpasso momentaneo sui portoghesi.

Il momento del tiro di Messi su punizione.

Messi infatti si prende lui l'incarico di battere quella punizione dal limite dell'area di rigore. L'argentino piazza una mini barriera di due persone davanti a quella del Porto aiutandosi a disturbare la visuale del portiere il quale però era certo di aver posizionato benissimo la sua di barriera. Ramos lascia tanto spazio vuoto alla sua destra pensando che Messi avesse calciato lì e dunque pronto a tuffarsi. Messi invece lo sorprende e punta proprio all'angolo occupato dallo stesso portiere del Porto il quale non riesce proprio a intervenire sul pallone per respingere il suo tiro.

L'attaccante argentino calcia sul suo pale e la palla si insacca incredibilmente nel sacco. Messi ha dato evidentemente una forza incredibile al suo tiro tanto da rendere vano l'intervento del portiere che forse non è riuscito nemmeno a veder partire la palla. Aveva calcolato tutt'altro l'estremo difensore del Porto che invece si è ritrovato a dover raccogliere la palla dal sacco mentre tutta l'Inter Miami è corsa ad abbracciare e a celebrare il suo campione. Tanti i compagni saltati dalla panchina dopo aver visto quella magistrale esecuzione della Pulce.

La palla di Messi che finisce alle spalle del portiere del Porto.

La traiettoria incredibile disegnata da Messi

Ancora più spettacolare è la ripresa fatta dalla Ref Cam posizionata sull'arbitro della partita che registra l'esecuzione perfetta di Messi. La palla prende una traiettoria incredibile, sembra quasi abbassarsi incredibilmente prima di finire in rete. È il gol che consente a Messi di mettere la sua firma anche in questa nuovissima competizione che alla sua prima edizione non poteva non essere caratterizzata dalla rete della Pulce, ovvero la grande star di questo Mondiale per Club che ora col suo Inter Miami spera nella qualificazione dopo il pareggio senza reti all'esordio.