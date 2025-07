video suggerito

Messi contro Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita, pronta un’offerta folle: sono disposti a tutto Messi contro Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita: la Saudi Pro League vorrebbe ricreare la più grande rivalità calcistica del secolo e nel paese del Golfo hanno intenzione di provarci con tutti i mezzi a loro disposizione. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

In Arabia Saudita sognano di vedere Lionel Messi sfidare Cristiano Ronaldo nella Saudi Pro League. Se CR7 ormai è diventato un simbolo del campionato arabo, la Pulce ha scelto di prendere un'altra strada dopo l'esperienza europea ma ora gli arabi stanno tornando alla carica perché vogliono rivedere i due fuoriclasse fronteggiarsi nel loro torneo.

La Saudi Pro League vorrebbe ricreare la più grande rivalità calcistica del secolo e l'Al-Ahli, squadra vincitrice della Champions League asiatica, sarebbe pronta a formulare una super offerta a Messi per convincerlo ad andare in Arabia Saudita per l'ultima tappa della sua carriera dopo la scadenza del contratto con l'Inter Miami a dicembre.

L'Al-Ahli vuole portare Messi in Arabia: contatti con l'entourage

Secondo quanto riportato dal quotidiano francese L'Équipe, l'Al-Ahli avrebbe avviato dei contatti con l'entourage di Messi per convincerlo a trasferirsi in Saudi Pro League: già due anni fa il club saudita, alla scadenza del suo contratto con il PSG, aveva cercato il fuoriclasse argentino ma la Pulce decise di trasferirsi in MLS all'Inter Miami.

Il contratto dell'ex Barcellona è in scadenza a dicembre e con il club americano che, sebbene desideri trattenere Messi, dovrà affrontare una forte concorrenza: la squadra vincitrice della Champions League asiatica sta cercando di convincere Messi a provare l'esperienza in Arabia saudita per l'ultima tappa della sua carriera. I dettagli finanziari dell'operazione non sono stati rivelati ma nel paese del Golfo hanno intenzione di provarci seriamente.

Messi ha il contratto in scadenza a dicembre con l'Inter Miami

L'Al-Ahli nel corso degli ultimi anni ha già effettuato diversi colpi importanti e in rosa può contare su calciatori del calibro di Édouard Mendy, Franck Kessié, Riyad Mahrez, Ivan Toney e Roberto Firmino: con l'arrivo di Messi punta a cambiare, ancora una volta, la percezione del club e del campionato arabo a livello mondiale sempre nell'ambito del progetto "Vision 2030" e dell'organizzazione della Coppa del Mondo del 2034.

David Beckham e l'Inter Miami contano di riuscire a convincere Messi a restare in Florida ma in Arabia Saudita fanno sul serio e ci proveranno con tutti mezzi a loro disposizione.