Il figlio di Cristiano Ronaldo ha un piede morbidissimo: pennella una punizione nel sette e fa tripletta

Buon sangue non mente nella famiglia Ronaldo: Cristiano Junior, figlio dell'eterno bomber che viaggia spedito verso i 1o00 gol realizzati in carriera da professionista, segna anche lui tantissimo. Ma quello che colpisce ancor di più è la morbidezza del piede destro, che si può apprezzare bene nel calcio di punizione pennellato nel sette in occasione dell'ultima tripletta messa a segno.

Gran tripletta del figlio di Cristiano Ronaldo: la punizione è un gioiello

Il figlio maggiore di Ronaldo, che compirà 16 anni tra due mesi (è nato il 17 giugno 2010), gioca nella squadra Under 16 in cui milita il padre, ovvero l'Al Nassr. Nell'ultimo match disputato contro l'Al Fayha nella Saudi Youth League, conclusosi con la vittoria per 4-3, Cristiano Junior ha realizzato il primo dei suoi gol con una punizione dal limite di grande fattura. Non c'è stato nessun dubbio su chi la dovesse battere, si sono allontanati tutti. Il tiro è stato lieve come una foglia e si è infilato nell'angolino alto, vanificando il tuffo del portiere alla sua destra.

La giornata memorabile di Ronaldo Jr è stata completata da altre due reti che invece mostrano le sue doti da attaccante puro: la prima da bomber d'area con un tocco sotto misura, la seconda lanciato in contropiede a campo aperto con un preciso diagonale basso. Il ragazzo insomma promette bene, potendo anche contare su una fisicità importante per la sua età: è alto un metro e 85, cosa che si nota bene nelle immagini, che evidenziano la differenza di stazza con gli altri calciatori in campo.

Chi è Cristiano Ronaldo Junior: madre ignota, carriera sulle orme del padre

Cristiano Ronaldo Junior è nato da madre surrogata. Una donna anonima, che resterà tale per sempre. "Io non ne ho mai rivelato l'identità e non lo farò mai, non devo spiegazioni a nessuno", ha detto in passato il cinque volte Pallone d'Oro, che ne ha la custodia esclusiva fin dalla nascita. Georgina Rodriguez (la compagna di Ronaldo dal 2016 e madre degli altri figli) non è dunque la madre biologica, ma ha cresciuto Junior come un figlio suo.

Prima di approdare alle giovanili dell'Al Nassr nel 2023, in concomitanza col trasferimento del padre, il primogenito di Ronaldo ha giocato nelle Under delle altre squadre in cui ha militato CR7: Juventus Academy (2018-2021) e Manchester United Academy (2021-2023). Lo scorso mese ha fatto un provino con l'Under 16 del Real Madrid e i tecnici sono rimasti impressionati: c'è la possibilità concreta che passi al Real in futuro. Quanto al capitolo nazionale, Cristiano Junior ha debuttato con l'Under 15 del Portogallo nel 2025 (2 gol in 4 partite) e ora è un titolare fisso nell'Under 16.

Insomma, i segnali per il futuro sono molto positivi: tecnica, movimento e posizionamento ricordano il padre. Inoltre Ronaldo Jr ha già dimostrato di reggere la pressione del cognome pesantissimo che porta. I prossimi due anni saranno decisivi per capire se avrà una carriera di alto livello.