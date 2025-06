Cristiano Ronaldo ha detto ‘no’ al Mondiale per Club: CR7 avrebbe giocato contro l’Inter

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Cristiano Ronaldo ha detto ‘no' al Mondiale per Club 2025. Il fuoriclasse portoghese poteva essere una delle stelle del nuovo torneo FIFA e molti club hanno tentato di avvicinare il cinque volte Pallone d'Oro per capire le sue intenzioni ma CR7 ha scelto di restare a guardare.

Nei mesi scorsi si è parlato di diverse squadre arabe e americane, centro e sud, come possibili approdi temporanei da parte dell'ex Real Madrid, Manchester United e Juventus per il nuovo torneo FIFA ma non è mai stato confermato nulla: nelle ultime ore, invece, un riscontro reale è arrivato da uno dei diretti interessati.

Cristiano Ronaldo ha detto ‘no' al Mondiale per Club negli USA

Marcelo Gallardo, allenatore del River Plate, ha confermato che ha cercato un contatto con Cristiano Ronaldo per portarlo negli Stati Uniti con i Millonarios per il FIFA Club World Cup. Nei giorni scorsi il contatto tra le parti era trapelato grazie allo stesso portoghese, che aveva parlato di un ‘club argentino' ma senza nominarlo, e il DT del River in un'intervista a ESPN: "A metà marzo, informalmente, tramite un amico comune, ho detto a Cristiano Ronaldo: "‘Andremo al Mondiale per Club, e per un giocatore come te, che ha fatto la storia… non ti interessa giocarci?'. Non solo si è sentito riconosciuto, ma ha valutato la cosa e ci ha pensato, e poi ha risposto: ‘Devo prepararmi per la prossima stagione'".

L'allenatore del River Plate ha proseguito: "Guarda quanto è stato informale, che sia stato lui a decidere di renderlo pubblico, perché altrimenti non si sarebbe saputo. Come tante cose che non si sanno, o altre che si dicono e sono bugie. L'ha detto e non ha nemmeno menzionato il club, ha solo detto che era argentino".

In pratica Cristiano Ronaldo avrebbe potuto giocare il Mondiale per Club con il River Plate ma ha preferito declinare l'offerta e dedicarsi alla preparazione delle prossima stagione con l'Al-Nassr. Il club arabo non si è qualificato per il torneo ma il presidente della FIFA, Gianni Infantino, aveva dichiarato in un'intervista lo scorso maggio che c'erano stati diversi contatti per portare CR7 negli USA.

Il fuoriclasse portoghese avrebbe giocato contro l'Inter, che fa parte dello stesso girone (E) del River insieme agli Urawa Red Diamonds e il Monterrey.

Cristiano Ronaldo al Mondiale per Club: tutti i rumors di mercato

Tanti club avrebbero chiesto informazioni ma nessuno si è fatto avanti in maniera concreta, a parte il River Plate. Uno dei nomi che più circolava era quello dell'Al-Hilal, guidata da Simone Inzaghi, ma il CEO Esteve Calzada, ha dichiarato che sarebbe stato "completamente controintuitivo" per il suo club ingaggiare Ronaldo in prestito dai rivali dell'Al-Nassr solo per la Coppa del Mondo per Club.

Erano circolati anche i nomi di diversi club brasiliani (Botafogo e Palmeiras su tutte) oltre al Monterrey di Sergio Ramos, dove CR7 avrebbe ritrovato un compagno di mille avventure al Real Madrid.