Cristiano Ronaldo al Mondiale per Club: più di dieci club lo hanno cercato solo per il mese del torneo

A cura di Vito Lamorte

Il futuro di Cristiano Ronaldo è un'incognita. Il suo contratto con l'Al-Nassr sta per scadere tra poche settimane e non ci sono indicazioni sul suo rinnovo: nel frattempo diversi club partecipanti al Mondiale per Club hanno bussato alla porta di CR7 per averlo negli USA per un mese.

Quelle che sembravano solo voci di mercato, ora sembrano avere basi più solide: molte squadre hanno cercato la stella portoghese per sfruttare vantaggi economici, marketing e pubblicità nel torneo organizzato dalla FIFA.

Qualche giorno fa è stata ufficializzata la sessione di mercato per le 32 squadre della Coppa del Mondo per Club dal primo al 10 giugno, con il regolamento dei trasferimenti che ha stabilito come le gare del torneo che si giocherà negli Stati Uniti non influiranno nei conteggi dei calciatori che potranno giocare con un massimo di tre club durante una stagione e può giocare partite ufficiali solo con due club.

CR7 al Mondiale per Club: più di dieci club lo hanno cercato

Cristiano Ronaldo potrebbe giocare nel Mondiale per Club con una squadra partecipante e poi firmare un nuovo contratto con un altro club per la stagione 2025-2026. Con l'Al-Nassr non ci sono segnali per un prolungamento ma non è detto che il portoghese non resti a Riyadh anche il prossimo anno.

Questa ipotesi, però, non andrebbe a cozzare con la possibilità di vedere Cristiano al Mondiale per Club con un'altra squadra prima di prolungare la sua esperienza in Arabia Saudita.

Quali club hanno cercato Cristiano Ronaldo per il Mondiale per Club

Numerosi club avrebbero già sondato la possibilità di portare Cristiano Ronaldo negli Stati Uniti: si va dall'Al–Hilal, rivale dell'Al-Nassr nel campionato arabo; fino alle squadre brasiliane come Botafogo, Flamengo, Palmeiras e Fluminense oppure ai messicani di Pachuca e Rayados e le squadre africane come Wydad Casablanca, Esperance de Tunis e l'Al-Ahly. Queste ultime sono molto più defilate ma la possibilità di avere uno come CR7 per un mese fa gola a tanti e informarsi, alla fine, non costa.

Nelle prossime settimane si capirà quale sarà il futuro del cinque volte Pallone d'Oro: se lo vedremo negli USA nell'ultimo grande torneo per club della sua carriera oppure sarà soltanto un spettatore del nuovo torneo FIFA.