Sorteggi Mondiale per Club, orario e dove vederli in tv e streaming: le possibili avversarie di Inter e Juve

Il sorteggio del Mondiale per Club si terrà giovedì 5 dicembre alle 19 ora italiana. Si conosceranno così le avversarie di Inter e Juventus, con il sorteggio che sarà trasmesso su FIFA+

A cura di Marco Beltrami

Il sorteggio del nuovo Mondiale per Club 2025 si terrà oggi giovedì 5 dicembre alle 19 ora italiana. Il torneo si giocherà negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio. A rappresentare l'Italia ci saranno due squadre, ovvero Inter e Juventus – inserite in seconda fascia – che completeranno il quadro composto anche dalle rappresentanti di tutte le federazioni internazionali per un totale di 32 squadre partecipanti. In prima fascia tutte le big tra le quali Manchester City, Real Madrid, PSG e Bayern Monaco.

L'Inter potrebbe evitare le big della prima fascia: i nerazzurri potranno affrontare solo le squadre sudamericane della 1a fascia, ovvero Flamengo, Palmeiras, River Plate e Fluminense. Per la Juve, invece, l'avversaria sarà selezionata tra le big europee quindi City, Real, Bayern e PSG.

Tutte le partite saranno trasmesse in TV grazie all'app FIFA+, disponibile su smart tv, scaricandola. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

A che ora iniziano i sorteggi del Mondiale per Club

Il sorteggio del Mondiale per Club 2025 sarà effettuato giovedì 5 dicembre in quel di Miami. L'orario d'inizio della cerimonia, che si terrà in studio, sarà alle 13 locali. Quindi appuntamento alle 19, ora italiana.

Dove vedere i sorteggi del Mondiale per Club 2025 in TV e streaming

Dove vedere il sorteggio del Mondiale per Club? La diretta sarà trasmessa in esclusiva sul canale FIFA+ che è disponibile solo per le Smart TV. Basterà collegarsi con i propri dispositivi all'app in questione, oppure sfruttare i canali a supporto. Per quanto riguarda lo streaming invece basterà sintonizzarsi sul sito Fifa.com e aprire la finestra sulla TV ufficiale della Federazione internazionale. Le partite del Mondiale per club, invece, saranno trasmesse su Dazn.

Fasce e squadre qualificate: le possibili avversarie di Inter e Juventus

Tutte le 32 squadre sono state ormai definite e in vista del sorteggio sono state inserite in 4 fasce: Inter e Juventus sono nella seconda, mentre nella prima ci sono le migliori 4 europee e le migliori 4 sudamericane. Quali possibili avversarie per le due rappresentanti della Serie A? L'Inter potrà giovare di un sorteggio meno complicato sulla carta di quello dei bianconeri: i nerazzurri potranno affrontare solo le squadre sudamericane della 1a fascia, ovvero Flamengo, Palmeiras, River Plate e Fluminense. Niente incroci con City, Real, Bayern e PSG. Inoltre la squadra di Inzaghi non potrà affrontare Boca e Botafogo in terza. Al contrario invece la Juve dalla 1a fascia può pescare solo le europee, ovvero le corazzate n City, Real, Bayern e PSG senza restrizioni poi nella terza e nella quarta. Ecco le fasce:

Prima fascia: Manchester City (ENG), Real Madrid CF (ESP), FC Bayern München (GER), Paris Saint-Germain (FRA), CR Flamengo (BRA), SE Palmeiras (BRA), CA River Plate (ARG), Fluminense FC (BRA)

Fascia 2: Chelsea FC (ENG), Borussia Dortmund (GER), FC Internazionale Milano (ITA), FC Porto (POR), Atlético de Madrid (ESP), SL Benfica (POR), Juventus FC (ITA), FC Salisburgo ( AUT)

Fascia 3: Al Hilal (KSA), Ulsan HD (KOR), Al Ahly FC (EGY), Wydad AC (MAR), CF Monterrey (MEX), Club León (MEX), CA Boca Juniors (ARG), Botafogo (BRA )

Fascia 4: Urawa Red Diamonds (JPN), Al Ain FC (UAE), Espérance Sportive de Tunisie (TUN), Mamelodi Sundowns FC (RSA), CF Pachuca (MEX), Seattle Sounders FC (USA), Auckland City FC (NZL) ), Inter Miami CF (Stati Uniti)

Il nuovo format del Mondiale per Club 2025

Al contrario del passato, il nuovo Mondiale per Club prevede la partecipazione di ben 32 squadre. Queste saranno divise in 8 gruppi a quattro squadre, con le prime due di ogni girone che si qualificheranno per gli ottavi. In caso di pari punti in classifica, ci saranno alcuni parametri da prendere in considerazione, ovvero maggior numero di punti nello scontro diretto; differenza reti nello scontro diretto; maggior numero di gol realizzati nello scontro diretto; differenza reti generale; maggior numero di gol realizzati in tutte le partite; miglior punteggio di condotta (minor numero di cartellini gialli e rossi); e infine sorteggio. A seguire ci sarà la fase ad eliminazione diretta, con partite secche. In totale dunque saranno 63 i match, finale compresa. Non è prevista la finale per il terzo posto, con gli incroci per gli ottavi già definiti.