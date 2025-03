video suggerito

Atalanta-Inter gratis su DAZN, dove vederla in TV e streaming in chiaro: le probabili formazioni Il big match Atalanta-Inter si prende la scena in Serie A: tutte le informazioni sulla partita, le scelte degli allenatori e dove vederla gratis in streaming e tv. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Atalanta-Inter è il big match della 29ª giornata di campionato, lo scontro ad altissima classifica che potrebbe cambiare il volto della Serie A. L'Inter spera di mantenere il primo posto gettandosi alle spalle tutte le avversarie, ma dall'altra parte la Dea ha l'occasione d'oro di poter invertire l'ordine e tentare di portarsi in vetta in caso di combinazioni favorevoli. I ragazzi di Inzaghi sono reduci dal passaggio del turno in Champions League, dove ai quarti affronteranno il Bayern Monaco, mentre i bergamaschi nell'ultimo turno di campionato hanno spazzato via la Juventus con un 4-0 che fa ancora molto rumore.

Partita: Atalanta-Inter

Orario: 20:45

Dove: Gewiss Stadium, Bergamo

Quando: domenica 16 marzo, ore 20:$5

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: Serie A 2024-2025, 29a giornata

A che ora e dove vedere Atalanta-Inter in chiaro su DAZN

La partita tra Atalanta e Inter si giocherà oggi alle ore 20:45. Sarà possibile seguire la partita in esclusiva su DAZN. Per la diretta tv bisognerà scaricare l'app su smart tv, poi accedere con le credenziali del proprio abbonamento e infine selezionare l'evento desiderato dalla schermata. Sarà inoltre possibile vedere la partita in chiaro e senza bisogno di abbonamenti: per vederla in chiaro basterà collegarsi sul sito di DAZN e inserire il proprio indirizzo mail per registrarsi.

Atalanta-Inter, come vederla in diretta streaming gratis

Anche per lo streaming l'esclusiva è solamente di DAZN, attraverso l'app dedicata. Per chi ha l'abbonamento non cambierà nulla, ma questa volta DAZN ha messo a disposizione l'evento gratuitamente per tutti. Chi vorrà seguire la partita in streaming dovrà scaricare l'app su smartphone o tablet e poi fare l'accesso con la propria mail.

Serie A, le probabili formazioni di Atalanta-Inter

Ci sono un po' di assenze per Gasperini che dovrà rinunciare a Cuadrado, Koussounou e Posch. In porta ci sarà sempre Carnesecchi, a centrocampo spazio a de Roon ed Ederson come coppia centrale, mentre in avanti De Ketelaere e Lookman sosterranno Retegui.

Anche Inzaghi dovrà fare a meno di alcuni giocatori come de Vrij, Dimarco e Darmian. Per il resto l'Inter si presenterà con la formazione al completo, con Carlos Augusto recuperato per la sinistra e la coppia d'attacco Lautaro-Thuram che si ricomporrà per l'occasione.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui. Allenatore: Gasperini.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram. Allenatore: Inzaghi.