video suggerito

Haaland può saltare anche Norvegia-Italia, l’ammissione del City: “Speriamo di averlo per il Mondiale” Erling Haaland può essere il grande assente della sfida tra la sua Norvegia e l’Italia di Spalletti il prossimo 6 giugno. La stella del Manchester City è infortunato e il club inglese esce allo scoperto: “Speriamo di riaverlo in forma al Mondiale per Club”. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Erling Haaland può essere il grande assente della sfida tra la sua Norvegia e l'Italia di Spalletti il prossimo 6 giugno. La stella di questa sfida, l'uomo più pericoloso per gli azzurri, potrebbe infatti saltare la partita valida per il gruppo I delle qualificazioni ai prossimi Mondiali 2026. L'attaccante del Manchester City infatti si è infortunato in occasione della partita valida per i quarti di finale della FA Cup contro il Bournemouth. La vittoria della squadra di Guardiola è passata in secondo piano proprio in virtù delle condizioni fisiche del centravanti norvegese.

Un guaio alla caviglia sinistra per Haaland il quale era addirittura uscito in stampelle dallo stadio. Non è ancora chiaro cosa sia successo e nemmeno il Manchester City riesce ancora ad informare i tifosi sull'entità dell'infortunio del norvegese, ma attraverso un comunicato spiega qualcosina. Il club fa luce sui possibili tempi di recupero e si augura di averlo per il finale di stagione e per il Mondiale per Club. Nel mezzo proprio la partita della Norvegia contro l'Italia che il club inglese potrebbe anche decidere di fargli saltare per evitare complicazioni.

La nota del Manchester City sull'infortunio di Haaland

Contro gli azzurri Haaland dovrebbe scendere in campo il prossimo 6 giugno, mentre il Mondiale per Club prenderà il via il 14 giugno, praticamente una settimana dopo. Un rischio che i Citizens potrebbero non prendersi, così come il giocatore il quale a qual punto sarebbe anche costretto a dire no alla convocazione. "L'attaccante norvegese si è infortunato domenica durante la vittoria nei quarti di finale della FA Cup in trasferta contro l'AFC Bournemouth. Lunedì mattina Erling è stato sottoposto ai primi accertamenti a Manchester e ora dovrà sottoporsi a una visita specialistica per confermare la reale entità della lesione".

Leggi anche La Norvegia è una macchina da gol: ha vinto già la seconda partita nelle Qualificazioni Mondiali

Questa la nota del Manchester City che cerca di far luce su quanto accaduto. Il club non si espone ma conclude il comunicato con un auspicio: "La valutazione è ancora in corso per stabilire una prognosi completa. La speranza è che Erling sarà in forma in tempo per giocare un'ulteriore parte nel resto di questa stagione, inclusa la Coppa del Mondo per club FIFA di quest'estate. Tutti al Club augurano a Erling una pronta guarigione".