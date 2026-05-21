Tresoldi a un passo dai Mondiali con la Germania, ma Nagelsmann lo esclude: l’Italia spera ancora

Nagelsmann ha rivelato che Tresoldi è arrivato a un passo dalla convocazione ai Mondiali con la Germania: resta a casa, ma può ancora rispondere alla chiamata dell’Italia.

Nelle ultime ore Nicolò Tresoldi è stato vicinissimo a essere convocato per il suo primo Mondiale. L'attaccante ha occupato la mente di Nagelsmann per diverso tempo prima di portarlo a fare una scelta dettata dalla praticità ma anche dalla sua giovane età: l'attaccante italiano naturalizzato tedesco è rimasto fuori dalla lista dei convocati della Germania per un soffio, ma sicuramente resta uno dei giocatori da osservare per il commissario tecnico che potrebbe chiamarlo in nazionale maggiore nei prossimi impegni.

L'Italia può sperare ancora di portarlo in Azzurro, almeno per qualche mese. Il classe 2004 infatti è nato a Cagliari e potrebbe rispondere alla chiamata della Nazionale qualora arrivasse, anche se la sensazione è che ormai abbia scelto di rappresentare la Germania per la quale gioca già in Under 21. È stato il capocannoniere degli ultimi Europei ed è tra gli attaccanti più forti del panorama giovanile europeo, oltre che il più grande talento del Brugge.

Tresoldi ha scelto di rappresentare la Germania, ma può ancora essere convocato dall’Italia

Tresoldi è stato vicino alla convocazione dalla Germania

Il sogno non si è ancora realizzato, ma è questione di pochi anni prima che riesca a esordire in un grande torneo in nazionale maggiore. Tresoldi continuerà a giocare con la Germania Under 21, ma è stato davvero a un passo dalla chiamata per i Mondiali come ha confermato Nagelsmann in conferenza stampa: "Nicolò è un classico numero 9 ed è stato a un passo dalla convocazione. Ma chiamarlo avrebbe significato lasciare a casa qualcun altro. Non è facile prendere decisioni del genere".

Alla fine il commissario tecnico ha deciso di convocare altri altri attaccanti e di lasciare a casa il classe 2004 che avrà tempo e modo di esprimersi ad altri livelli. E qui si accende una piccola speranza dell'Italia che potrebbe ancora convincerlo a passare alla maglia Azzurra: ne ha tutti i requisiti, essendo nato in Sardegna, ma per le giovanili ha sempre rappresentato la Germania. Può ancora essere convocato da entrambe le nazionali e sarà una scelta combattuta, anche se il suo destino sembra essere indirizzato verso quella tedesca.