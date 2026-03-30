L’Italia rischia di perdere Tresoldi, l’italiano con più gol in Europa che può giocare con tre nazionali

Tresoldi è l’attaccante italiano più prolifico in Europa ma non ha mai giocato con la Nazionale: è conteso fra Italia, Germania e Argentina che può beffare le due europee.

L'Italia potrebbe perdere uno dei pezzi pregiati per la Nazionale del futuro: Nicolò Tresoldi è al centro di una contesta fra gli Azzurri, la Germania e l'Argentina, tre nazionali di alto livello che vogliono assicurarsi uno degli attaccanti più promettenti in circolazione. Ha il triplo passaporto, anche se fin qui ha giocato soltanto con i tedeschi, ma si è sempre detto pronto a rispondere a un'eventuale chiamata di Gattuso. È diventato il capocannoniere degli Europei Under 21 con 6 gol in 6 partite, un exploit che non è passato inosservato.

Secondo la Bild adesso il rischio maggiore è rappresentato dalla federazione argentina che avrebbe con lui una bozza di accordo per provare a naturalizzarlo. Sua madre è argentina, oltre che grande appassionata di calcio e tifosa del River Plate, un legame emotivo forte che potrebbe spingere Tresoldi dall'altra parte dell'oceano. Il giovane attaccante è l'italiano più prolifico in giro per l'Europa con i suoi 23 gol totali, ma paradossalmente non ha mai vestito la maglia Azzurra.

Tresoldi è corteggiato da tre nazionali

Tresoldi conteso da tre nazionali

Per tutta la sua giovane carriera l'attaccante ha sempre rappresentato la Germania nelle categorie minori, fermandosi all'Under 21 di cui oggi è titolare. Non ha ancora esordito in nazionale maggiore e avrebbe ancora tempo per cambiare, ma le ultime notizie lo portano sempre più lontano dall'Italia. Gattuso lo ha messo nel mirino già all'inizio di questa stagione pensando a una possibile convocazione, ma la concorrenza dell'Argentina rende la missione ancora più difficile. È l'unico italiano in testa a una classifica marcatori in giro per l'Europa ed è cercato dai migliori club al mondo che sono pronti a strapparlo al Brugge.

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Negli ultimi giorni l'Albiceleste ha avuto dei contatti preliminari con Tresoldi e la sua famiglia per provare a naturalizzarlo e chiudere la contesa. Il calciatore ha tre passaporti: è nato a Cagliari da papà italiano (ex giocatore) e mamma argentina, e da quattro anni è in possesso della cittadinanza tedesca. Ha sempre scelto di giocare con la Germania senza mai chiudere la porta alla possibile convocazione con la Germania che non si aspettava di certo l'intervento dell'Argentina. Qualcuno punta il dito verso Nagelsmann che non gli ha dato mai un'occasione in nazionale maggiore, rischiando così di perderlo.

L'indizio sulla decisione

In realtà il richiamo dell'Argentina è sempre stato forte grazie al legame con sua mamma, Barbara Caffi, che gli consente di avere anche il passaporto argentino oltre a quello italiano e tedesco. Tresoldi ha sempre ammesso di essere affascinato dal calcio argentino e di tifare per il Boca, contrariamente alla madre che è da sempre tifosa del River: "In Europa è difficile vedere le partite del campionato argentino. E poi mia madre tifa River, io invece sono per il Boca Juniors e per questo a casa a volte sembra la guerra. Per lei l'Argentina è molto importante e ogni tanto in casa ne parliamo". Parole che mai come oggi suonano come un chiaro indizio sul suo futuro, probabilmente lontano dai colori dell'Italia.