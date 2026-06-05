La Norvegia ai Mondiali vestita da vichinghi: David Yarrow immortala Haaland e compagni senza l’aiuto della IA

La Norvegia ha voluto festeggiare il ritorno ai Mondiali dopo una assenza di 28 anni nel modo più originale possibile, ribaltando tutti i canoni delle foto ufficiali della squadra: giocatori vestiti da vichinghi in una ricostruzione totalmente reale.

Manca meno di una settimana all'inizio dei Mondiali 2026 e dopo le liste FIFA di tutti i convocati da parte delle 48 Nazionali qualificate al torneo, stanno arrivando anche le foto ufficiali con cui si presentano e annunciano ai social le rispettive partecipazioni. Tra queste, non è sfuggita al popolo del web una in particolare, quella della Norvegia che ha voluto festeggiare il ritorno ad un torneo iridato dopo una assenza lunga 28 anni. Al di là di essere stata l'artefice della terza consecutiva eliminazione dell'Italia, la nazionale scandinava ha voluto omaggiare se stessa e la propria nazionale in un modo del tutto originale e già virale: tutti i giocatori si sono prestati ad una foto di gruppo completamente vestiti da vichinghi.

La notizia e soprattutto la fotografia si è diffusa sui social e, dopo qualche legittimo dubbio che fosse generata oramai con i sofisticati sistemi di intelligenza artificiale che stanno già creando più di qualche problema anche al mondo del calcio e della sua comunicazione, si è capito che tutto fosse assolutamente reale: un servizio fotografico realizzato dal vivo e organizzato nei minimi dettagli per celebrare lo storico ritorno della Norvegia ai Mondiali e pubblicato sui propri profili ufficiali.

La sessione fotografica si è tenuta in gran segreto alla fine di maggio 2026, con la squadra che si è riunita al gran completo su una spiaggia dell'Oslofjord, il fiordo di Oslo, in Norvegia, poco prima di iniziare il ritiro pre Mondiali per poi mettersi in viaggio verso gli Stati Uniti per disputare il torneo iridato. L'iniziativa è stata ideata e organizzata direttamente dalla Federazione calcistica norvegese, che ha raggiunto l'obiettivo più grande: rompere gli schemi della classica e banale foto di squadra, facendo leva sull'orgoglio nazionale e sulla storia scandinava, cavalcando l'entusiasmo della tifoseria che già da tempo celebra la squadra intonando sugli spalti una coreografia particolare, proprio ispirata alla tradizione vichinga, il "Viking Row" ovverosia il gesto coordinato di remare come sulle antiche navi.

La Norvegia immortalata da David Yarrow, il fotografo di Haaland

Il tutto è potuto accadere anche grazie e soprattutto alla stella della squadra, Erik Haaland che ha reso possibile trasformare l'idea in realtà: la Federazione norvegese ha sfruttato i contatti del proprio l'attaccante che ha così aperto i contatti col fotografo, con cui aveva già lavorato a livello personale in passato, David Yarrow, figura di spicco della fotografia mondiale, lo stesso che immortalò Diego Maradona mentre sollevava la Coppa del Mondo a Messico '86. Yarrow aveva già fotografato Haaland nel 2023, facendolo posare immerso nell'acqua gelida di un fiordo sempre in abiti vichinghi per un'iniziativa di beneficenza e visto il successo di allora, il fotografo inglese ha accettato di replicare l'idea, estendendola a tutta la nazionale.

La foto della Norvegia "vichinga": nessun utilizzo della AI, la ricostruzione è reale

Al centro della scena spiccano ovviamente lo stesso Erling Haaland con i capelli lunghi sciolti e la spada in pugno, il capitano della Norvegia, attorno al quale si sono posti gli altri membri della rosa, incluso Alexander Sorloth che avrebbe ricevuto anche i complimenti personali dello stesso Yarrow. Per realizzare la foto, Yarrow non ha utilizzato alcun "green screen" o effetto digitale di massa: la produzione è stata imponente e reale, sfruttando la bellezza della location. Sul posto sono state fatte attraccare vere riproduzioni di navi vichinghe ed è stato allestito un molo di legno personalizzato per far posare il gruppo. I giocatori hanno poi indossato costumi accurati dell'epoca, armature di pelle, pellicce, spade e scudi veri. Il tutto basandosi su foto d'epoca e ricostruzioni storiche che hanno spinto ad evitare volutamente l'uso di elmi con le corna, poiché sono storicamente ritenuti falsi e frutto di stereotipi.

Il trucco digitale su Odegaard assente per guidare l'Arsenal al titolo in Premier

L'unica accortezza digitale cui è stato costretto Yarrow è stato dover inserire in fase di post produzione il capitano della Norvegia, Martin Odegaard che, a causa di impegni inderogabili con l'Arsenal, impegnato nella finale di Champions e per la vittoria della Premier League, non aveva potuto partecipare fisicamente allo shooting sulla spiaggia insieme ai suoi compagni: Odegaard è stato fotografato in un secondo momento, con lo stesso costume e infine aggiunto digitalmente al centro del gruppo per completare la rosa.