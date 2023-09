Haaland fa il vichingo, ma per farsi fotografare rischia l’infortunio: “Bastava una roccia aguzza” Erling Haaland è stato protagonista nel weekend di un particolarissimo servizio fotografico a scopi benefici, che lo ha ritratto nelle acque gelide di un fiordo vestito da vichingo. A rischio della propria incolumità, ha rivelato il fotografo David Yarrow: “Se fosse successo, la mia carriera sarebbe finita”



Un servizio fotografico che è già diventato oggetto di culto perché il soggetto ripreso non è un semplice giocatore. Bensì, Erling Haaland, uno delle massime attuali espressioni calcistiche in attività fresco vincitore con l'irresistibile City di Guardiola del Triplete e oggetto proibito del mercato dei più grandi club. Un Haaland inedito, vestito da vichingo e che spunta dalle acque gelide di un fiordo con ascia, spada e scudo. Ma che per far tutto ciò ha rischiato seriamente di infortunarsi.

Partiamo dall'inizio e dall'idea del fotografo scozzese David Yarrow, 57enne affermato fotografo d'arte, nonché attivista ambientalista e autore britannico, i cui soggetti includono spesso personaggi famosi, star dello sport e modelli di fama mondiale, oltre a comunità indigene e paesaggi incontaminati. Così, a fronte di una iniziativa a fondo benefico per una raccolta fondi, il 23enne attaccante norvegese si è fatto convincere: David Yarrow si è recato personalmente da papà Alfie e tutto si è realizzato visto che l'obiettivo era una causa che stava a cuora anche alla famiglia Haaland.

Un servizio fotografico che ha subito fatto il giro del mondo mostrando Haaland nelle acque gelide di un fiordo a nord di Oslo, la location stabilita e raggiunta dal giocatore nella giornata di domenica. Indossando una pelliccia, il 23enne si è parzialmente immerso nelle acque ghiacciate per posare con un'ascia e una spada in mano. Adottando un'aria e una postura da guerriero, con i lunghi capelli biondi sciolti, in riferimento ai suoi antenati scandinavi. Una serie di scatti che sono finiti sul web facendo impazzire i tifosi del norvegese e molti fan, ignari che, però, per realizzare tutto ciò ha messo a rischio anche la propria incolumità.

A rivelarlo è stato lo stesso fotografo che ha spiegato il classico ‘dietro alle quinte' del servizio fotografico. Per realizzare gli scatti con presa più realistica possibile, Yarrow si è immerso anch'egli nelle ghiacciate acque del fiordo: "È stata un'esperienza molto strana e un po' surreale, soprattutto perché lui è molto più alto di me ma ci siamo fatti una bella risata" ha evidenziato Yarrow sottolineando la grande disponibilità di Haaland. "E' successo tutto molto velocemente e ancora adesso non riesco a pensare a una persona migliore per vestirsi da vichingo. Gli sta meravigliosamente bene rivedendolo e per me è stato un vero privilegio. Ho intrapreso questo progetto con umiltà e senso di responsabilità. Il suo tempo è prezioso e non volevo sprecarlo."

Fin qui tutto secondo prassi, fino alla rivelazione finale: "Abbiamo fatto fare degli stivali di gomma appositamente per Erling, perché in questi fiordi norvegesi ci sono molti piccoli gusci di ostriche", ha evidenziato Yarrow. "Prima del servizio mentre passeggiavamo nel fiordo, ho pensato che non avrebbe dovuto calpestare una roccia tagliente. Sarebbe bastata una punta aguzza perché le conseguenze che ne sarebbero seguite avrebbero posto sicuramente fine alla mia carriera. Così quando abbiamo iniziato a camminare in acqua lo abbiamo fatto con estrema attenzione verso di lui. Passo dopo passo, finché non ha raggiunto la distanza necessaria, che era, ovviamente, più lontana di quella che avrebbe raggiungerla maggior parte delle persone".

Un rischio enorme, visto che Haaland sta di nuovo contribuendo attivamente alle fortune del City: ha segnato 8 gol e fornito 2 assist in 9 presenze dall'inizio di questa stagione tra tutte le competizioni in cui ha giocato. Per la gioia dei suoi tifosi che, avessero saputo del pericolo che ha corso, probabilmente non sarebbero rimasti altrettanto entusiasti di tutto quanto.