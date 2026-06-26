Perché Haaland non gioca in Norvegia-Francia: è il grande cortocircuito dei Mondiali a 48 squadre

Haaland è uno dei tanti titolari della Norvegia che partirà dalla panchina nella partita della Francia dei Mondiali 2026.

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Stasera si gioca Norvegia-Francia, partita dell'ultima giornata della fase a gironi per entrambe le squadre. Tecnicamente c'è in palio il primato del girone I. Chi arriva primo finisce in un lato del tabellone, chi al secondo da quell'opposto. Sulla carta sarebbe meglio arrivare primi e invece a guardare la formazione della Norvegia non pare sia così. Haaland è fuori e non è l'unica stella a iniziare l'incontro in panchina, anzi. Dieci titolari fuori per la Norvegia. La Francia, che in panchina non ha Deschamps, fa invece rifiatare due titolarissimi. L'effetto negativo dei Mondiali a 48 squadre è anche questo.

Tante riserve per la Norvegia contro la Francia

Guardando tutto da fuori ci sarebbe da pensare che Norvegia e Francia dovrebbero fare di tutto per conquistare il primato del girone. La Norvegia invece tiene fuori una sfilza di calciatori titolari: da Haaland a Odegaard, ma anche Sorloth e il portiere Nyland. Per la precisione vanno in panchina dieci titolari su undici. Nella Francia invece sono esclusi Saliba e Rabiot. Solbakken l'aveva detto alla viglia: "Non dobbiamo essere avidi, ma intelligenti".

Erling Haaland parte dalla in panchina Norvegia–Francia.

Il regolamento dei Mondiali a 48 ha reso inutili tante partite dell'ultima giornata

Perché la Norvegia non manda in campo i titolarissimi? La risposta è semplice, ed è dovuta alla formula. Un Mondiale a 48 squadre rende davvero inutili una sfilza di partita dell'ultima giornata. Francia e Norvegia sono già qualificate. Per i norvegesi chiudere al primo o al secondo posto cambia evidentemente poco. È più importante preservare energie ed evitare infortuni in vista dei sedicesimi in finale. Considerate le tante partite ravvicinate al Mondiale e le fatiche di una stagione lunga e impegnativa, con l'avversario dei sedicesimi già noto, con un giorno di riposo in più – la seconda classificata di questo gruppo giocherà con la Costa d'Avorio.

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Il Mondiale a 48 squadre ha creato una serie di distorsioni. Il regolamento ha creato una falla ed ha ‘subito' escluso dopo due giornate cinque nazionali. E il regolamento ha reso senza brio una serie di partite dell'ultima giornata, compresa questa tra Norvegia e Francia, che sulla carta era una delle più attese in assoluto con la super sfida, che per ora manca, tra Haaland e Mbappé. Perché fondamentalmente entrambe le squadre saranno in uno spicchio di tabellone durissimo.

Il cammino di Norvegia e Francia nella fase a eliminazione diretta

Chi arriva primo troverà ai sedicesimi una terza classificata (probabilmente la Svezia) e agli ottavi la Germania, nei quarti in caso di prosecuzione Olanda o Marocco. Chi sarà secondo invece ai sedicesimi avrà la Costa d'Avorio, poi agli ottavi Brasile o Giappone e nei quarti sulla carta l'Inghilterra.