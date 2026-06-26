Mondiali 2026, le partite di oggi in TV e gli orari su Rai e DAZN: Norvegia-Francia in chiaro, alle 2 la Spagna

Oggi ai Mondiali la Norvegia di Haaland sfida la Francia di Mbappé: è l’unica partita trasmessa in chiaro sulla Rai di questo turno. Nella notte Uruguay-Spagna e la possibile sorpresa Capo Verde.

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Nella giornata di oggi arriveranno i verdetti di altri tre gironi ai Mondiali 2026: sono sei le partite in programma distribuite in tre fasce orarie. Il primo appuntamento è alle ore 21:00 con il big match di questa giornata, quello tra Norvegia e Francia che sarà trasmesso anche su Rai 1, mentre in contemporanea su DAZN andrà in onda anche Senegal-Iraq. Alle 2 giocherà invece il Gruppo H con Uruguay-Spagna e Capo Verde-Arabia Saudita mentre alle 5 si concluderà il Gruppo G con Egitto-Iran e Belgio-Nuova Zelanda. Tutte le partite andranno in diretta tv e streaming su DAZN e soltanto Norvegia-Francia sarà trasmessa anche in chiaro sulla Rai.

Le partite di venerdì 26 giugno: il programma completo

Si comincia alle ore 21:00 con il Gruppo I dove Norvegia e Francia (già qualificate) si scontreranno per il primato del girone: è la partita più attesa di tutta la serata perché metterà uno contro l'altro Haaland e Mbappé, ma è possibile che i due commissari tecnici possano dare spazio anche a chi ha giocato di meno. Allo stesso orario ci sarà l'incontro tra Senegal e Iraq che sperano di entrare ai sedicesimi di finale tra le migliori terze anche se attualmente non hanno ancora ottenuto un punto. Alle 2 invece la Spagna sfida l'Uruguay per consolidare il primo posto nel Gruppo H che potrebbe regalare un'incredibile sorpresa con Capo Verde che potrebbe ottenere una clamorosa qualificazione battendo l'Arabia Saudita.

A chiudere il turno di oggi ci pensano le partite previste dal Gruppo G dove nessuna delle partecipanti è già qualificata. L'Egitto capolista incontra l'Iran alle 5 (ora italiana) e contemporaneamente il Belgio affronterà la Nuova Zelanda per rientrare almeno tra le migliori terze, dato che fin qui non ha ancora vinto una partita.

Orari delle partite in TV sulla Rai e in streaming su DAZN

Il calendario e la programmazione delle partite del 256giugno trasmesse in diretta TV su DAZN e sulla Rai:

Venerdì 26 giugno

21:00 – Norvegia-Francia: Rai 1 e DAZN

21:00 – Senegal-Iraq: Rai e DAZN

dopo la mezzanotte

2:00 – Capo Verde-Arabia Saudita: DAZN

2:00 – Uruguay-Spagna: DAZN

5:00 – Egitto-Iran: DAZN

5:00 – Nuova Zelanda-Belgio: DAZN