José Mourinho messo in imbarazzo dal Real Madrid con un video: “È fatto con l’intelligenza artificiale”

Il “finto” Special One compare in una sequenza editata e condivisa sui social da Florentino Perez. “MOUcha storia da fare” è il gioco di parole per annunciare il nuovo allenatore.

"MOUcha storia da fare". Lo slogan scelto da Florentino Perez per il video annuncio di José Mourinho al Real Madrid è un simpatico gioco di parole e una dichiarazione d'intenti per il futuro. Durante la notte delle elezioni presidenziali ai vertici dello storico club spagnolo a fare rumore non è stato certo quel motto ma le reazioni che ha provocato, compreso la successiva smentita da parte dell'allenatore portoghese. E se Enrique Riquelme, candidato alternativo nella corsa al soglio blancos, l'aveva sparata grossa menzionando addirittura l'ingaggio di Erling Haaland (sconfessato subito, e con fastidio, dal Manchester City) come primo atto della sua gestione, la sortita di Perez un fondo di verità ce l'ha. Il difetto è nella tempistica della presentazione. Lo Special One tornerà sulla panchina delle merengues, ormai è tutto fatto e non ci sono dubbi al riguardo. Bisogna, però, attendere i tempi della burocrazia affinché tutto sia formalmente valido. Allo stato dei fatti, è ancora sotto contratto con il Benfica. E lui stesso, per rispetto verso la società di Lisbona, ha chiarito che quella sequenza non era reale ma solo frutto di una buona opera di editing lavorata usando l'intelligenza artificiale.

L'annuncio di Haaland e il colpo di scena su Mourinho

Riavvolgiamo il nastro e vediamo cosa è successo nella lunga serata dei colpi di scena in casa madrilena. Tutto è iniziato con Enrique Riquelme, che ha dato per certo l'acquisto di Erling Haaland come colpo della sua campagna elettorale. Un annuncio fragoroso per il riverbero che ha generato a livello internazionale. Poco prima, però, un altro evento aveva già acceso il dibattito: sui profili social legati alla campagna di Florentino Pérez era apparso un video in cui José Mourinho veniva presentato come nuovo allenatore del Real Madrid per la prossima stagione.

Le smentite: Erling e José presi in contropiede

Le reazioni non si sono fatte attendere. Alfie Haaland e l'agente Rafaela Pimenta hanno smentito categoricamente qualsiasi accordo relativo all'attaccante norvegese. Il Manchester City ha addirittura censurato quella fake news con una nota ufficiale molto dura: "Le storie che sono emerse dalla Spagna riguardo al futuro di Erling Haaland sono infondate. Non c'è alcuna possibilità che ciò accada e non esiste una clausola contrattuale che lo consenta. Stiamo valutando azioni legali per l'uso dell'immagine del nostro giocatore in questo contesto".

Anche il caso Mourinho si è rapidamente complicato: secondo il quotidiano portoghese Record, il video diffuso sui social sarebbe stato generato con l'intelligenza artificiale, sollevando dubbi sulla sua autenticità. Contestualmente, José Mourinho s'è trovato nell'occhio del ciclone ed è stato costretto a prendere posizione: non era veramente lui, in carne e ossa, la persona che indossa la maglia del Real Madrid mentre sostiene la candidatura di Perez. Lo ha chiarito al Benfica e ai tifosi irritati da quel metodo poco ortodosso di andar via.

Il video virale dello Special One creato con l'AI

Il video condiviso da Florentino Perez sui suoi account ha fatto scalpore: Mourinho dice "sì" al Real Madrid per la prossima stagione, indossando la maglia del club. "Mentre in tv parlano, parlano, parlano…", è l'incipit del breve filmato che introduce la figura del nuovo allenatore che pronuncia la fatidica sillaba fino a quando la dissolvenza non porta in primo piano il nome di Perez. Il contenuto non sarebbe rimasto solo sui social, ma sarebbe stato trasmesso anche come spot televisivo subito dopo l'intervista di Enrique Riquelme a El Hormiguero.