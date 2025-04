Empoli-Bologna LIVE, la diretta della semifinale di Coppa Italia: D’Aversa punta su Colombo, Italiano sceglie Dallinga

Empoli e Bologna si sfidano stasera alle 21:00 per la semifinale di andata della Coppa Italia 2025. La formazione di D'Aversa ha eliminato la Juve ai quarti mentre la squadra di Italiano ha superato l'Atalanta, raggiungendo entrambe un traguardo storico. Domani in programma l'altra semifinale con il derby Milan-Inter. Diretta TV in chiaro su Canale 5 e in streaming gratis su Mediaset Infinity.

0

5 minuti fa 20:08 Empoli-Bologna, le formazioni ufficiali Queste le scelte di D'Aversa e di Italiano. EMPOLI (3-4-2-1): Seghetti; De Sciglio, Marianucci, Tosto; Gyasi, Kovalenko, Bacci, Cacace; Fazzini, Solbakken; Colombo. Allenatore: Roberto D’Aversa. BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumí, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga. Allenatore: Vincenzo Italiano. A cura di Vito Lamorte 14 minuti fa 20:00 Empoli-Bologna, la semifinale che non ti aspetti: il cammino delle due squadre Nessuno avrebbe ipotizzato ad una semifinale di Coppa Italia tra Empoli e Bologna. I toscani hanno avuto il merito di eliminare a sorpresa la Juventus nei quarti sfruttando tra l'altro una formazione ampiamente rimaneggiata. Rossoblu che hanno invece fatto fuori l'Atalanta, confermando l'ottimo lavoro di Vincenzo Italiano. Per entrambe una clamorosa occasione di giocarsi la finale di Roma. A cura di Marco Beltrami 43 minuti fa 19:30 Il calendario delle semifinali di Coppa Italia: domani Milan-Inter Il calendario delle semifinali di Coppa Italia sarà aperto dunque oggi da Empoli-Bologna. Domani sera sarà il turno di Milan-Inter in programma a San Siro alle ore 21. Il 23 aprile ci sarà il ritorno del derby di Milano, con il 24 quello tra Bologna e Empoli. Questi i 4 match sulla strada che porta alla finale di Roma prevista il 4 maggio allo stadio Olimpico con calcio d’inizio alle ore 21. A cura di Marco Beltrami 59 minuti fa 19:15 Empoli-Bologna in campo alle 21:00: le probabili formazioni D'Aversa fa la conta degli indisponibili, tra i quali c'è anche lo squalificato Henderson. Per questo potrebbe esserci spazio a Bacci con Grassi al suo fianco. In avanti ci sarà Colombo con Fazzini e Konate alle sue spalle. Nel Bologna spazio a Dallinga come terminale offensivo al posto di Castro, tornato acciaccato dalla nazionale argentina. Ecco le formazioni: EMPOLI (3-4-2-1): Silvestri; De Sciglio, Marianucci, Tosto; Gyasi, Grassi, Bacci, Cacace; Fazzini, Konate; Colombo. All. D'Aversa

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Pobega; Dominguez, Odgaard, Ndoye; Dallinga. All. Italiano A cura di Marco Beltrami 1 ora fa 19:00 Coppa Italia, dove vedere Empoli-Bologna in TV e streaming Empoli-Bologna in TV sarà trasmessa in chiaro. Possibile seguire la semifinale d'andata di Coppa Italia su Canale 5 a partire dalle ore 21 e senza necessità dunque di abbonamenti. Diretta streaming garantita anche sulla piattaforma Mediaset Infinity senza costi aggiuntivi, ma sfruttando solo una buona e stabile connessione a internet. A cura di Marco Beltrami