Orsolini con un gol da Champions fa volare il Bologna, Venezia ko. Como-Empoli 1-1 Il Bologna allunga momentaneamente sulla Juventus, blindando il quarto posto che varrebbe la Champions. Si chiude in parità Como-Empoli.

A cura di Marco Beltrami

Un gran gol di Orsolini ha spianato la strada al Bologna nel match in casa del Venezia. Successo pesante per la squadra di Italiano che blinda il quarto posto, allungando momentaneamente sulla Juventus, distante quattro punti. Pareggio prezioso in chiave salvezza per l'Empoli sul campo del Como. Un punto che serve a fare morale e muovere la classifica.

Orsolini regala la vittoria al Bologna contro il Venezia

C'è voluto una grande giocata di Orsolini dunque per regalare i tre punti al Bologna in un match abbastanza bloccato. Equilibrato il primo tempo, con l'attaccante che poi ha realizzato la volée perfetta per battere l'estremo difensore del Venezia. Un bellissimo gesto tecnico che è valso la vittoria per i rossoblu. Questi ultimi hanno poi trovato nel proprio portiere Skorupski un baluardo insuperabile, capace di dire no alle iniziative dei padroni di casa. Importante in particolare l'intervento su Yeboah.

Il Como pareggia con l'Empoli

Empoli protagonista di una bella partita sul campo del Como. Dopo una super prima frazione di gioco, i toscani che sono andati a più riprese vicini al vantaggio, hanno incassato la rete dello svantaggio nella ripresa con Douvikas. Una marcatura che sembrava poter portare ad un successo dei lariani, ma che invece è stato pareggiato dalla marcatura di Kouamé. L'attaccante si è rifatto dopo una grande occasione non sfruttata, dopo che aveva dribblato anche il portiere. Nel finale però colossale il suo errore davanti alla porta per quello che sarebbe potuto essere un sigillo pesantissimo. Espulso nel finale Fazzini.

Come cambia la classifica di Serie A dopo i primi due match di giornata? Sorride il Bologna sempre più in zona Champions a meno due dalla terza Atalanta e soprattutto a più 4 sulla Juventus, con un match in più. Venezia sempre più penlutimo a quota 20 a meno tre dall’Empoli che fa un piccolo passo, ma resta sempre in zona retrocessione con due punti in meno del Parma. Como a più sette sul terzultimo slot.