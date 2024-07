video suggerito

Giuntoli prepara il colpo Sancho alla Juventus: Thiago Motta può averlo subito al posto di Chiesa Jadon Sancho è un altro colpo in canna della Juventus. Giuntoli sta studiando l'affondo decisivo per consegnarlo a Thiago Motta al posto di Chiesa che sembra vicino alla Roma.

A cura di Fabrizio Rinelli

Jadon Sancho alla Juventus al posto di Federico Chiesa. Le manovre di mercato orchestrate dal ds Cristiano Giuntoli stanno pian piano prendendo forma. Thiago Motta avrebbe puntato proprio sull'esterno offensivo del Manchester United per sostituire l'azzurro in odore di trasferimento alla Roma di De Rossi. I Red Devils puntano a cedere l’inglese classe 2000 a titolo definitivo, ma non escludono neanche l’ipotesi con una formula di prestito oneroso. La valutazione per la cessione definitiva di Sancho dallo United alla Juventus è invece intorno ai 40-50 milioni.

Si tratta di un calciatore di 24 anni su cui la Juventus è pronta a puntare agevolata anche dalla possibilità che Chiesa possa finire subito in giallorosso a fronte di una cifra pari a 20 milioni di euro. Sono ore frenetiche per Giuntoli che dopo Di Gregorio, Douglas Luiz, Khephren Thuram e probabilmente anche Koopmeiners, punta a rinforzare il reparto offensivo che nel frattempo ha perso anche Kean finito alla Fiorentina. La sensazione è che Thiago Motta voglia puntare su un attacco giovane formato da Yildiz, Soulé e lo stesso Sancho a supporto di Vlahovic.

Jadon Sancho con la maglia del Borussia Dortmund.

Sancho ha già rifiutato un'offerta per aspettare la Juventus

Non resta altro da fare che aspettare dunque per capire se la Juventus riuscirà a consegnare a Thiago Motta in un tempo non lunghissimo quasi tutti gli obiettivi di mercato stabiliti con l'allenatore. Per quanto riguarda la trattativa relativa a Sancho, secondo quanto scrive il giornalista e noto esperto di mercato Alfredo Pedullà, il giocatore stamattina avrebbe respinto un’offerta importante dalla Premier o dalla Turchia proprio perché vorrebbe aspettare la Juventus. Al momento c'è prudenza assoluta fino agli accordi definitivi tra tutte le parti in causa.

Cancelo con la maglia del Portogallo.

Le altre trattative della Juventus orchestrate da Giuntoli

La Juventus potrebbe avere poi ancora spazio per prendersi un difensore centrale mancino e un terzino destro. Tutti gli indizi portano a Kiwior che Thiago Motto avrebbe suggerito alla società. Il difensore dell'Arsenal è in uscita anche se c'è da capire quanto possa dare fastidio nella trattativa anche l'interesse dell'Inter. Nel frattempo l'agente di Joao Cancelo avrebbe proposto ai bianconeri il ritorno del terzino portoghese. Giuntoli sta prendendo tempo e nel frattempo punta a chiudere altre operazioni anche in uscita: Chiesa potrebbe non essere l'ultimo.