video suggerito

Vlahovic e la Juve arrivano a una svolta: incontro imminente con gli agenti e ipotesi inevitabile Dusan Vlahovic è finito ai margini del progetto tecnico della Juventus. L’incontro imminente tra Comolli e gli agenti del giocatore potrebbe portare a una svolta per sbloccare la sua situazione. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La storia tra Dusan Vlahovic e la Juventus sta per volgere al termine. L'attaccante serbo è finito fuori dal progetto tecnico dei bianconeri e di Igor Tudor il quale da sempre, anche pubblicamente, aveva esaltato l'ex bomber della Fiorentina definendolo anche migliore di Osimhen qualche anno fa. L'approdo dell'allenatore croato sulla panchina della Juventus dopo l'esonero di Thiago Motta però gli ha fatto ritrovare nello spogliatoio un Vlahovic diverso, che non è mai definitivamente esploso in bianconero come qualcuno si aspettava.

I suoi errori – tanti – davanti alla porta lo scorso anno e la poca convinzione dimostrata in campo hanno poi convinto anche Tudor a preferirgli Kolo Muani titolare pure al Mondiale per Club. Il like a Bellingham dopo il ko della Juventus col Real Madrid e il rifiuto al Fenerbahce hanno fatto perdere la pazienza alla Vecchia Signora. I bianconeri, come sottolinea Tuttosport quest'oggi, hanno chiesto un incontro imminente a Ristic, agente del giocatore, il quale parlerà con Comolli della situazione relativa all'attaccante per valutare eventualmente anche la possibilità estrema di una risoluzione consensuale.

Vlahovic poco utilizzato al Mondiale per Club.

L'intenzione del giocatore del suo staff infatti sembra essere quella di rispettare il contratto che Vlahovic ha sottoscritto con la Juventus fino al 30 giugno 2026 con un ingaggio da 12 milioni l'anno. Una cifra spropositata per l'attuale dirigenza della Juve che potrebbe proporre una ricca buonuscita al giocatore oppure l'opazione del rinnovo-ponte per una stagione che possa consentire al club di spalmare l'ingaggio e a Vlahovic di giocare con continuità, in prestito, nella prossima stagione. Nel mezzo c'è infatti un'annata cruciale per il serbo dato che si arriverà poi ai Mondiali negli Stati Uniti.

Leggi anche Vlahovic rischia di finire fuori rosa alla Juve: i bianconeri sperano nello stesso epilogo di Chiesa

Vlahovic in azione con la maglia della Juventus al Mondiale per Club contro il Manchester City.

Il piano della Juventus in attacco

Possibile che la Juventus possa fare leva anche su questo spiegando al suo entourage che il rischio per Vlahovic possa anche essere quello di finire fuori rosa nella prossima stagione. In tal senso i bianconeri si sono già coperti con l'arrivo di Jonathan David senza dimenticare l'affare che potrebbe portare la Juve a prendere Sancho e soprattutto a Osimhen oppure rinnovare l'accordo col PSG per la permanenza di Kolo Muani. Uomini d'attacco che potrebbero consentire a Comolli di lasciare Vlahovic fuori senza troppi rimpianti. A far perdere definitivamente la pazienza ai bianconeri anche il rifiuto del giocatore alla proposta del Fenerbahce