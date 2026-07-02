Di Gregorio interviene dopo lo sfogo dell’agente sulla Juve: “Prendo le distanze”. Deve difendere i compagni

Di Gregorio è costretto a intervenire dopo il duro sfogo del suo agente sulla Juve. Il portiere bianconero difende i compagni: “Ho grandissimo rispetto per loro”.

Michele Di Gregorio è già diventato un caso alla Juventus con una stagione che ancora deve iniziare. A dire il vero il portiere bianconero non ha fatto nulla se non guardare le dichiarazioni pubblicate dal suo agente su Instagram attraverso una story tramite l'account dell'agenzia che cura i suoi interessi. Parole dure nei confronti della società, soprattutto quella precedente gestita dal punto di vista sportivo da Comolli e Modesto. L'agente punta il dito contro chi, a suo dire, aveva comprato tre attaccanti a 130 milioni giudicandoli "impresentabili". La Juventus a suo dire, per cancellare questo fallimento, avrebbe scaricato tutte le colpe proprio su Di Gregorio.

Ma è lo stesso portiere a intervenire in prima persona attraverso il proprio account Instagram sottolineando la necessità di prendere le distanze, soprattutto da un certo tipo di frasi scritte in quel post del suo agente. Di Gregorio nomina infatti soprattutto la questione relativa ai suoi compagni, anche per salvaguardare lo spogliatoio nel momento in cui si riunirà con la Juventus già a partire dal prossimo ritiro: "Prendo le distanze per quanto riferito sui miei compagni – scrive –. Ho grandissima stima e rispetto per loro come ho sempre dimostrato in campo e fuori".

La story pubblicata da Di Gregorio.

Nel post del suo agente però c'era un attacco mirato alla "società francese" in riferimento a Comolli e dunque a tutto il lavoro svolto durante la sua gestione. Di Gregorio però ci ha tenuto a voler prendere le distanze da quelle affermazioni soprattutto quelle riguardanti i suoi compagni. Su Comolli non ha aggiunto altro. Sta di fatto che la Juventus, come sottolineato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, sta continuando a lavorare su un nuovo portiere. Di Gregorio vorrebbe restare alla Juventus, giocarsela, e avere una possibilità in più.

Tutto questo però chiaramente sapendo che la Juve prenderà un portiere è anche un portiere importante. I nomi in tal senso sono quelli di Dibu Martinez e Di Gregorio. Quest'ultimo sembra essere pronto ad accettare anche questa pur di restare. Il portiere al momento non sta cercando altre soluzioni, spera di poter essere eventualmente lì alla Juventus a giocarsi il posto con un nuovo portiere. Ma anche alla luce di queste dichiarazioni non sembra che davanti a sé possa trovare una strada in discesa in questo momento.