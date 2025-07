Vlahovic rischia di finire fuori rosa alla Juve: i bianconeri sperano nello stesso epilogo di Chiesa

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Dusan Vlahovic è ormai fuori dal progetto della Juventus e il rischio è quello di passare tutta la prossima stagione in tribuna se non dovesse trovare una nuova squadra. L'attaccante è in rotta di collisione con la società e la riconferma di Igor Tudor non in panchina non ha cambiato la traiettoria delle cose che rischiano di prendere una piega molto triste. Diverse squadre si sono mostrate interessate a lui ma non c'è ancora una piazza che lo abbia convinto a lasciare la Vecchia Signora e mettersi tutto alle spalle.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il serbo non si farebbe problemi a finire fuori squadra e resta fermo sulle sue posizioni, sfidando anche la Juve che con il suo ingaggio non potrebbe permettersi di parcheggiarlo per un anno. La sua situazione resta molto intricata e la dirigenza spera che questa storia possa avere lo stesso epilogo di quella di Federico Chiesa che, escluso dal progetto tecnico da Thiago Motta, si era trasferito al Liverpool nelle ultime battute del calciomercato.

Il tira e molla fra Vlahovic e la Juve

L'ultima stagione è stata particolarmente difficile per l'attaccante e la prossima non si preannuncia ugualmente complicata viste le vicende di mercato. Vlahovic ha rifiutato la corte del Fenerbahce di Mourinho perché crede che il campionato turco non sia al suo livello e preferirebbe restare in uno dei grandi Paesi europei: il suo piano è quello di andarsene a parametro zero tra un anno, così da essere appetibile per le grandi squadre, e per farlo è disposto a restare alla Juve in tribuna per tutta la prossima stagione.

Il rischio è altissimo ma è anche una sfida lanciata ai bianconeri che pagano per lui 12 milioni di euro di ingaggio all'anno. Ma non c'è più spazio per l'attaccante nei piani di Tudor che ha ingaggiato un vero braccio di ferro che potrebbe portare a una triste conclusione, dato il futuro per lui al momento è molto incerto.