Nadal è già in grande spolvero, Flavio Cobolli sconfitto a Barcellona: “É divertente”

Rafa Nadal è tornato e lo ha fatto vincendo nettamente contro Flavio Cobolli nel primo turno del torneo di Barcellona. Un ritorno vincente quello di Rafa che, però, già mercoledì dovrà capire il suo vero livello in un test ben più probante contro Alex de Minaur, testa di serie numero 4, e numero 11 della classifica ATP.

Dopo oltre cento giorni è tornato in campo e dopo quasi due anni è tornato a giocare sulla terra battuta, un'eternità per Nadal, che sul rosso ha dominato per oltre un decennio e ha fatto incetta di titoli. L'avvio è equilibrato, ma dal terzo game in poi si iniziano a vedere lampi del vero Rafa, che veleggia e si prende il primo set con il punteggio di 6-2.

Nadal non può essere certo quello dei bei tempi, qualche lieve affanno al servizio c'è stato, ma in più di un punto ha mostrato anche nel secondo set il suo meglio, contro un avversario di buon livello, perché Cobolli è numero 62 della classifica ATP. Rafa ottiene il break nel secondo gioco, ma subito dopo perde il servizio, l'equilibrio dura poco, altro break.

Rafa poi mette il pilota automatico e non concede nulla a un comunque buon Cobolli, che avesse trovato un altro rivale al primo turno molto probabilmente non sarebbe uscito subito dal torneo, ma comunque ha la consolazione (ora magra ma domani no) di aver giocato contro uno dei tennisti più forti di ogni tempo. Finisce 6-2 6-3. Nadal torna a vincere sul rosso dopo quasi due anni e tornerà in campo contro de Minaur, che nell'ultimo confronto diretto lo ha sconfitto un anno fa.

Dopo il match ha detto: "L'ennesimo rientro? Ci ho provato tante volte nella mia carriera. Ogni volta è più difficile. Soprattutto quando si è più grandi e le cose diventano ancora più difficili, no? Sto attraversando momenti difficili. Allo stesso tempo, quando posso essere in gara per qualche giorno e allenarmi con i ragazzi e gareggiare un po' significa molto per me. È comunque abbastanza divertente per me andare avanti".

Gli italiani nel torneo restano tre. Arnaldi è agli ottavi, dopo il bel successo su Baez. Mentre disputeranno i rispettivi incontri di secondo turno Musetti, che giocherà con lo spagnolo Carballes Baena, e Vavassori, ripescato dopo il forfait di Khachanov, che giocherà contro Bautista.