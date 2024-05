video suggerito

Verona e Sassuolo ko, 6 squadre in lotta per la salvezza a due giornate dalla fine della Serie A Il Sassuolo resta penultimo dopo il ko per 2-1 con il Genoa e si giocherà tutto contro il Cagliari il 19 maggio. In rimonta il Torino supera il Verona, che lotta per non retrocedere anche con Udinese, Empoli e Frosinone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Un pomeriggio disastroso per Verona e Sassuolo, che cullano il sogno dei tre punti ma finiscono entrambe per perdere. Torino e Genoa sono implacabili e in rimonta vincono entrambe per 2-1, due successi che mettono in difficoltà la squadra di Baroni e soprattutto quella di Ballardini, che può retrocedere in Serie B già la prossima settimana.

Verona e Sassuolo battute da Torino e Genoa

A Marassi il Sassuolo passa nel primo tempo con un rigore di Pinamonti, che però non basta. Perché nella ripresa Badelj pareggia e Kumbulla realizza uno sfortunato autogol. Gli emiliani ci provano, ma non riescono a trovare il pari. Il Genoa vince 2-1 allunga la sua serie utile e si avvicina alla top ten. Il Sassuolo resta penultimo e con 29 punti.

Il Verona invece a un certo punto era davvero salvo, dopo il gol di Swiederski la matematica dava i gialloblu ancora in Serie A nel 2023-2024, ma il Torino, pur privo di tanti big, pareggia con il giovane cipriota Savva e vince con un gol di Pellegri. Granata a un solo punto dal Napoli, e quindi in corsa per l'Europa. Il Verona resta a quota 34 punti, ma ancora padrone del suo destino, se lunedì 20 maggio batterà la Salernitana sarà salvo.

6 squadre in 5 punti: finale di fuoco per non retrocedere

Il Lecce, con 37 punti, in virtù del successo del 5-1 del Milan sul Cagliari, si è salvato. La Salernitana è retrocessa da tempo. Sei squadre lottano per non finire in Serie B. Una serie di scontri diretti renderanno di fuoco le ultime due giornate. Ma intanto è arrivato il momento di fare i conti.

La classifica è questa: Verona 34, Cagliari 33, Empoli e Frosinone 32, Udinese 30 (con una partita in meno), Sassuolo 29.

Dopo Lecce-Udinese di lunedì 13 maggio si avrà un quadro più chiaro. La certezza è che con 37 punti c'è la salvezza – perché nelle ultime due ci saranno Empoli e Frosinone contro l'Udinese, quindi non possono fare tutte e tre bottino pieno. Due squadre retrocederanno. Il Sassuolo è quello messo peggio, ma ha uno scontro diretto vero domenica 19 maggio, quando al Mapei si presenterà il Cagliari. Sarà una sfida da ‘mezzogiorno di fuoco'.