Il Milan senza freni, fa 5 gol al Cagliari: Leao strepitoso si riprende gli applausi di San Siro Il Milan non sbaglia e contro il Cagliari torna alla vittoria travolgendo i sardi 5-1. Leao si riprende il pubblico rossonero dopo il gol e le giocate giuste mostrate: aveva iniziato dalla panchina.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Milan non sbaglia e contro il Cagliari torna alla vittoria travolgendo i sardi 5-1. Dopo il primo gol segnato da Bennacer nel primo tempo i rossoneri dilagano nei secondi 45 minuti anche in virtù dei cambi di Pioli. Il tecnico del Diavolo manda in campo Theo Hernandez ma soprattutto Leao che si riprende San Siro con un gol bellissimo dopo i fischi contro il Genoa. Suo il quarto gol mentre in precedenza c'era stato il momentaneo 2-1 firmato Pulisic prima dell'inaspettato centro di Nandez che sembrava potesse riaprire la partita. Nel finale però i rossoneri dilagano con Reijnders prima del pokerissimo ancora di Pulsic che fa doppietta. La squadra di Pioli torna a vincere dopo il successo sul Lecce del 6 aprile.

Il gol di Nandez che sembrava potesse riaprire la partita a San Siro.

Bennacer regala il vantaggio al Milan dopo il primo tempo

Nel primo tempo il Milan ha iniziato la partita contro il Cagliari con una formazione del tutto nuovo senza Leao e Theo Hernandez in panchina. I rossoneri mostrano subito grande carattere e determinazione nel riuscire a centrare una vittoria che manca dal 6 aprile contro il Lecce.

In un San Siro in totale silenzio come poche volte si è visto i rossoneri hanno chiuso il primo tempo in vantaggio grazie al gol di Bennacer. E pensare che nella prima mezz'ora è Florenzi a creare le occasioni più grosse mentre il Cagliari fallisce un paio di potenziali contropiede. La rete dell'1-0 la segna così proprio Bennacer che ribadisce in rete un pallone in area di rigore dopo una respinta del portiere e tiene avanti i rossoneri all'intervallo.

Il gol del poker firmato Leao.

Nella ripresa il Milan dilaga e Leao strappa applausi a San Siro

Nella ripresa Pioli manda in campo Okafor, Leao e Theo Hernandez per una tripla sostituzione che dà immediatamente i frutti sperati al Milan. Leao si inventa un assist al bacio per l'inserimento di Pulisic alle spalle di Dossena che fa il gol del 2-0. Sembrava finita e invece il Cagliari ha tentato di riaprirla con il gol di Nandez su assist perfetto di Zappa da destra. I rossoneri però questa sera mostrano grande convinzione e trovano immediatamente il terzo gol grazie a Reijnders che dopo un calcio d'angolo prende palla fuori area e scarica in porta un destro pazzesco su cui Scuffet non può arrivare.

Con il Cagliari alle corde è allora ancora il Milan a segnare grazie proprio a Leao che si lancia in contropiede su assist di Bennacer, scarta Scuffet dopo essersi sbarazzato della difesa scattando sul filo del fuorigioco e segna il gol del 4-1. Nel finale c'è gloria ancora per Pulisic che fa doppietta con un perfetto diagonale che Mina raccoglie appena oltre la linea di porta: la goal line technology indica che è gol e dunque il match si chiude sul 5-1.