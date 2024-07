Il bel gesto di Leclerc alla fine del concerto di Taylor Swift a Milano: non fa come gli altri VIP

video suggerito

Il pilota della Ferrari in Formula 1 Charles Leclerc è stato protagonista di un bel gesto al termine del concerto di Taylor Swift allo Stadio San Siro di Milano: il monegasco prima di andare via ha pulito il box da cui ha assistito allo spettacolo raccogliendo bottigliette e spazzatura lasciata per terra.

A cura di Michele Mazzeo

Con il Mondiale di Formula 1 2024 in pausa, il pilota della Ferrari Charles Leclerc ha messo per un attimo da parte i grattacapi riguardo il mancato funzionamento degli aggiornamenti alla sua SF-24 e le recenti pessime prestazioni per concedersi una serata di svago assistendo dal vivo ad uno dei concerti più attesi dell'anno, vale a dire quello della star americana Taylor Swift a Milano. E la presenza del monegasco sotto il palco allo Stadio di San Siro, insieme alla fidanzata Alexandra Saint Mleux e al collega Pierre Gasly anche lui in dolce compagnia della sua Kika Gomes, non è passata inosservata e soprattuto non è passato inosservato il suo bel gesto compiuto alla fine del concerto.

I tanti video finiti inevitabilmente sui social network lo hanno immortalato mentre si prendeva amorevolmente cura dalla fidanzata, mentre rideva e scherzava con gli amici o mentre parlava al telefono cercando di farsi vedere con ampi gesti da qualcuno seduto probabilmente in tribuna o mentre si scatenava cantando a squarcia gola e ballando sulle note dei pezzi più celebri della regina del pop. Ma è quello che ha fatto prima di andare via, non ripreso da nessuna fotocamera/telecamera (o comunque non immortalato in video finiti, per ora sui social network), che ha destato maggiore stupore.

Prima di lasciare lo stadio infatti Charles Leclerc si è messo a ripulire e raccogliere i rifiuti da terra nel box in cui insieme a Pierre Gasly e alle rispettive fidanzate ha assistito al primo concerto milanese di Taylor Swift. A rivelarlo è stato la cantante italiana Francesca Michielin (grande appassionata ed esperta di Formula 1) che, quella stessa sera, presente anche lei a San Siro per assistere allo spettacolo della star statunitense, si è anche regalata un selfie con i due piloti F1.

"In tutto questo ieri Leclerc poco prima di andare via si è messo a raccogliere diverse bottigliette, sacchetti, spazzatura varia lasciata per terra. Okay direte voi, è un gesto normale. Ma di sti tempi…" si legge infatti nel tweet pubblicato dalla 29enne dalla cantante veneta sul proprio profilo ‘X'. Un tweet che ha attirato l'attenzione di molti utenti tra chi ha risposto con ironia e chi invece ha commentato mostrando ammirazione per il gesto di Charles Leclerc che purtroppo, per rispondere anche all'osservazione fatta dalla Michielin, evidentemente non è ancora un gesto "normale". Anzi, a dirla tutta, del tutto inusuale per quanto riguarda i VIP invitati agli eventi dagli sponsor (come nel caso del monegasco al concerto di Taylor Swift).