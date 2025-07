video suggerito

Vlahovic ha avuto altri contatti con Allegri: l'ipotesi Milan si fa largo ma a una sola condizione Il Milan potrebbe essere la prossima destinazione di Dusan Vlahovic dopo la Juventus che pare ormai l'abbia messo alla porta. Il serbo avrebbe avuto contatti con Allegri.

A cura di Fabrizio Rinelli

Dusan Vlahovic resta il grande problema della Juventus. L'ingaggio da 12 milioni per un giocatore che non ha ripagato totalmente l'investimento fatto dalla Vecchia Signora qualche anno fa impone delle scelte immediate da parte del club. Il direttore generale Comolli, che in questo momento sta gestendo il mercato della Juventus, ritiene il serbo fuori dal progetto tecnico dei bianconeri al pari di Igor Tudor il quale, dopo avergli dato tantissima fiducia, ha poi preferito anche lui puntare su Kolo Muani fino al Mondiale per Club.

Ma la cessione, per tentare di arrivare poi al riscatto proprio del francese o di un altro attaccante come Osimhen da affiancare a David, non sarà facile. E allora ecco che in queste ore torna a farsi largo l'ipotesi di un trasferimento al Milan. Non è chiaro in quale forma e con quali tempi: se in prestito con obbligo o diritto di riscatto o a titolo definitivo o gratuito con pagamento dell'ingaggio da parte dei rossoneri. Questo però potrebbe anche accadere agli sgoccioli del mercato. A confermare che qualcosa si stia muovendo tra i rossoneri e il serbo è il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà che sottolinea come Vlahovic abbia avuto altri contatti con Allegri.

L’abbraccio tra Allegri e Vlahovic alla Juventus.

Il serbo si sarebbe dunque sentito con l'allenatore livornese che ha potuto seguirlo da vicino sin dal suo arrivo alla Juventus. La spalmatura dell'ingaggio da 12 milioni resta però il nodo fondamentale da sciogliere e il giocatore deve convincersi di questo se vuole restare in Italia e dunque in Europa, in un club ambizioso. Una possibilità che dunque sia il Milan che Vlahovic stanno valutando e che ha portato allo stesso tempo i rossoneri a tutelarsi sondando in maniera approfondita Lorenzo Lucca dell'Udinese che sembra a un passo dal Napoli. L'idea dunque di vedere Vlahovic al Milan potrebbe diventare realtà solo a fronte di una spalmatura dell'ingaggio.

Vlahovic in campo al Mondiale per Club.

L'incontro tra Vlahovic e Comolli per risolvere la questione

Spalmare l'ingaggio su più stagioni ridurrebbe dunque il peso economico che può avere il contratto di Vlahovic. La decisione spetta dunque al serbo e al suo entourage che la prossima settimana dovrà incontrarsi con lo stesso Comolli per fare il punto della situazione. I bianconeri sono convinti di riuscire a risolvere la questione nel mercato estivo anche se non sarà facile coesistere con questa situazione mentre inizierà il ritiro e l'acquisto di un altro attaccante da affiancare a David con la speranza che il PSG faccia qualche sconto per Kolo Muani.