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Vlahovic si fa male nel riscaldamento e rientra negli spogliatoi: al suo posto entra Milik

Vlahovic era il cambio deciso da Spalletti per il secondo tempo di Juve-Genoa ma l’attaccante si è fatto male nel riscaldamento ed è rientrato negli spogliatoi: al suo posto entra Milik.
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A cura di Vito Lamorte
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Dusan Vlahovic era uno dei calciatori che Luciano Spalletti voleva inserire nel secondo tempo di Juventus-Genoa ma l'attaccante serbo si è fatto male nel riscaldamento e dopo un rapido consulto con il preparatore atletico è rientrato negli spogliatoi dell'Allianz Stadium. Al suo posto è entrato in campo Arkadiusz Milik.

Il calciatore bianconero era destinato a entrare in campo ma ha accusato un fastidio al polpaccio nel riscaldamento: Vlahovic è rientrato a testa bassa negli spogliatoi con la borsa del ghiaccio sulla gamba.

(in aggiornamento)

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