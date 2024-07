video suggerito

Il calendario completo della Serie A 2024/25: le partite giornata per giornata

A cura di Paolo Fiorenza

È stato sorteggiato oggi il calendario della prossima stagione di Serie A, la 2024/2025. La prima giornata vedrà l'Inter campione d'Italia affrontare in trasferta il Genoa, mentre il Milan ospiterà il Torino e la Juventus giocherà in casa contro il Como. Le altre partite delle big in programma nel primo turno sono Cagliari-Roma, Lazio-Venezia, Verona-Napoli, Lecce-Atalanta.

Anche quest'anno il calendario sarà asimmetrico, ovvero la sequenza delle partite del girone d'andata non sarà la stessa di quella del girone di ritorno. Il prossimo campionato inizierà il weekend del 18 agosto 2024 e terminerà nel fine settimana del 25 maggio 2025. Ci sarà un solo turno infrasettimanale (mercoledì 30 ottobre), mentre le soste per la nazionale saranno quattro (8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre, 23 marzo).

Le giornate del campionato di Serie A saranno spalmate – chiaramente per riempire i vari slot televisivi di ogni weekend – su quattro giorni: venerdì alle ore 20.45, sabato alle ore 15.00, 18.00 e 20.45, domenica alle 12.30, 15.00, 18.00, 20.45, lunedì alle ore 20.45.

Ecco il calendario completo della Serie A 2024/2025:

1 giornata (18/8/2024)

Bologna-Udinese

Cagliari-Roma

Empoli-Monza

Genoa-Inter

Verona-Napoli

Juventus-Como

Lazio-Venezia

Lecce-Atalanta

Milan-Torino

Parma-Fiorentina

2 giornata (25/8/2024)

Cagliari-Como

Fiorentina-Venezia

Verona-Juventus

Inter-Lecce

Monza-Genoa

Napoli-Bologna

Parma-Milan

Roma-Empoli

Torino-Atalanta

Udinese-Lazio

3 giornata (1/9/2024)

Bologna-Empoli

Fiorentina-Monza

Genoa-Verona

Inter-Atalanta

Juventus-Roma

Lazio-Milan

Lecce-Cagliari

Napoli-Parma

Udinese-Como

Venezia-Torino

4 giornata (15/9/2024)

Atalanta-Fiorentina

Cagliari-Napoli

Como-Bologna

Empoli-Juventus

Genoa-Roma

Lazio-Verona

Milan-Venezia

Monza-Inter

Parma-Udinese

Torino-Lecce

5 giornata (22/9/2024)

Atalanta-Como

Cagliari-Empoli

Fiorentina-Lazio

Verona-Torino

Inter-Milan

Juventus-Napoli

Lecce-Parma

Monza-Bologna

6 giornata (29/9/2024)

Bologna-Atalanta

Como-Verona

Empoli-Fiorentina

Genoa-Juventus

Milan-Lecce

Napoli-Monza

Parma-Cagliari

Roma-Venezia

Torino-Lazio

Udinese-Inter

7 giornata (6/10/2024)

Atalanta-Genoa

Bologna-Parma

Fiorentina-Milan

Verona-Venezia

Inter-Torino

Juventus-Cagliari

Lazio-Empoli

Monza-Roma

Napoli-Como

Udinese-Lecce

8 giornata (20/20/2024)

Cagliari-Torino

Como-Parma

Empoli-Napoli

Genoa-Bologna

Verona-Monza

Juventus-Lazio

Lecce-Fiorentina

Milan-Udinese

Roma-Inter

Venezia-Atalanta

9 giornata (27/10/2024)

Atalanta-Verona

Bologna-Milan

Fiorentina-Roma

Inter-Juventus

Lazio-Genoa

Monza-Venezia

Napoli-Lecce

Parma-Empoli

Torino-Como

Udinese-Cagliari

10 giornata (30/10/2024)

Atalanta-Monza

Cagliari-Bologna

Como-Lazio

Empoli-Inter

Genoa-Fiorentina

Juventus-Parma

Lecce-Verona

Milan-Napoli

Roma-Torino

Venezia-Udinese

11 giornata (3/11/2024)

Bologna-Lecce

Empoli-Como

Verona-Roma

Inter-Venezia

Lazio-Cagliari

Monza-Milan

Napoli-Atalanta

Parma-Genoa

Torino-Fiorentina

Udinese-Juventus

12 giornata (10/11/2024)

Atalanta-Udinese

Cagliari-Milan

Fiorentina-Verona

Genoa-Como

Inter-Napoli

Juventus-Torino

Lecce-Empoli

Monza-Lazio

Roma-Bologna

Venezia-Parma

13 giornata (24/11/2024)

Como-Fiorentina

Empoli-Udinese

Genoa-Cagliari

Verona-Inter

Lazio-Bologna

Milan-Juventus

Napoli-Roma

Parma-Atalanta

Torino-Monza

Venezia-Lecce

14 giornata (1/12/2024)

Bologna-Venezia

Cagliari-Verona

Como-Monza

Fiorentina-Inter

Lecce-Juventus

Milan-Empoli

Parma-Lazio

Roma-Atalanta

Torino-Napoli

Udinese-Genoa

15 giornata (8/12/2024)

Atalanta-Milan

Fiorentina-Cagliari

Genoa-Torino

Verona-Empoli

Inter-Parma

Juventus-Bologna

Monza-Udinese

Napoli-Lazio

Roma-Lecce

Venezia-Como

16 giornata (15/12/2024)

Bologna-Fiorentina

Cagliari-Atalanta

Como-Roma

Empoli-Torino

Juventus-Venezia

Lazio-Inter

Lecce-Monza

Milan-Genoa

Parma-Verona

Udinese-Napoli

17 giornata (22/12/2024)

Atalanta-Empoli

Fiorentina-Udinese

Genoa-Napoli

Verona-Milan

Inter-Como

Lecce-Lazio

Monza-Juventus

Roma-Parma

Torino-Bologna

Venezia-Cagliari

18 giornata (29/12/2024)

Bologna-Verona

Cagliari-Inter

Como-Lecce

Empoli-Genoa

Juventus-Fiorentina

Lazio-Atalanta

Milan-Roma

Napoli-Venezia

Parma-Monza

Udinese-Torino

19 giornata (5/1/2025)

Atalanta-Juventus

Como-Milan

Fiorentina-Napoli

Verona-Udinese

Inter-Bologna

Lecce-Genoa

Monza-Cagliari

Roma-Lazio

Torino-Parma

Venezia-Empoli

20 giornata (12/1/2025)

Bologna-Roma

Empoli-Lecce

Genoa-Parma

Lazio-Como

Milan-Cagliari

Monza-Fiorentina

Napoli-Verona

Torino-Juventus

Udinese-Atalanta

Venezia-Inter

21 giornata (19/1/2025)

Atalanta-Napoli

Bologna-Monza

Cagliari-Lecce

Como-Udinese

Fiorentina-Torino

Verona-Lazio

Inter-Empoli

Juventus-Milan

Parma-Venezia

Roma-Genoa

22 giornata (26/1/2025)

Como-Atalanta

Empoli-Bologna

Genoa-Monza

Lazio-Fiorentina

Lecce-Inter

Milan-Parma

Napoli-Juventus

Torino-Cagliari

Udinese-Roma

Venezia-Verona

23 giornata (2/2/2025)

Atalanta-Torino

Bologna-Como

Cagliari-Lazio

Fiorentina-Genoa

Juventus-Empoli

Milan-Inter

Monza-Verona

Parma-Lecce

Roma-Napoli

Udinese-Venezia

(in aggiornamento)