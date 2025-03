Fiorentina-Juventus in diretta risultato LIVE della partita di Serie A

La cronaca in diretta di Fiorentina-Juventus in programma oggi alle ore 18:00, in TV su DAZN, DAZN 1, Sky e NOW. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli highlights del match della 29ª giornata del campionato di Serie A 2024-2025.

0

18:50 Un uno due micidiale della Fiorentina, targato Gosens, Mandragora, mette in ginocchio una Juventus che era partita con un buon ritmo, ma dopo i due gol non è più riuscita a rendersi pericolosa in avanti. 45'+1' Fine primo tempo: FIORENTINA - JUVENTUS 2-0. 45'+1' Cartellino giallo per Locatelli, fallo su Kean. 45' Ci sarà 1 minuto di recupero. 43' Calcio di punizione per la Juventus dalla trequarti, Koopmeiners crossa in area, serie di deviazioni in area e palla spazzata via. 41' La Juventus prova ad impostare partendo con un possesso palla da dietro, ma non trova spazi. 39' Giro palla Fiorentina, palla per Kean in area che cerca di superare Kalulu ma gli sbatte contro. 34' Percussione di Dodo sulla destra e tiro cross insidioso che si spegne sul fondo. 29' Kolo Muani per Koopmeiners che prova la conclusione dal limite. Palla alta sopra la traversa. 27' Punizione dai venti metri per la Fiorentina, ci prova Mandragora ma sbatte sulla barriera. 24' Punizione dalla trequarti per la Juventus, Koopmeiners crossa in area, Veiga prova a calciare di prima, Cataldi spazza. 22' La Juventus scossa dall'uno due viola si spinge in avanti e prova a reagire. 18:22 GOL! FIORENTINA - Juventus 2-0! Rete di Mandragora. Trova subito il raddoppio la Fiorentina, Fagioli imbuca per Mandragora di esterno, il centrocampista con il sinistro calcia in diagonale e batte Di Gregorio. A cura di Maurizio De Santis 18:20 GOL! FIORENTINA - Juventus 1-0! Rete di Gosens. Calcio d'angolo per la Fiorentina, Cataldi crossa in area, nel mucchio Gosens trova la palla e trafigge Di Gregorio. A cura di Maurizio De Santis 13' Cartellino giallo per Marí, fallo su Kolo Muani. 12' Tiene palla la Juventus sulla trequarti, la Fiorentina sembra soffrire la velocità bianconera. 7' Ritmi alti in questo avvio di gara, con la Juventus che prova a fare la partita. 3' Juventus partita all'attacco, la Fiorentina si chiude compatta. 18:04 FISCHIO D’INIZIO DI FIORENTINA - JUVENTUS. Arbitra Fabbri. A cura di Maurizio De Santis 17:22 Nella Fiorentina spazio in avanti a Kean con a sostegno Gudmundsson. Esterni confermati Dodo e Gosens, mentre in mezzo al campo assieme all'ex Fagioli ci sono Cataldi e Mandragora. Parte dalla panchina Folorunsho. Nella Juventus difesa a tre formata da Kalulu, Kelly e Veiga. Con Kolo Muani in attacco gioca Nico Gonzalez. Partono fuori Vlahovic e Yildiz. Formazione JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio - Kalulu, Kelly, Veiga - Weah, Koopmeiners, Locatelli, Thuram, McKennie - Nico Gonzalez, Kolo Muani. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Alberto Costa, Gatti, Conceicao, Vlahovic, Yildiz, Cambiaso, Savona, Rouhi, Mbangula. Formazione FIORENTINA (3-5-2): De Gea - Pongracic, Mari, Ranieri - Dodo, Fagioli, Cataldi, Mandragora, Gosens - Gudmundsson, Kean. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Beltran, Comuzzo, Zaniolo, Moreno, Richardson, Ndour, Adli, Parisi, Folorunsho. La Fiorentina arriva alla partita dopo aver strappato la qualificazione ai quarti di finale di Conference League, dopo aver battuto il Panathinaikos. La Juventus è reduce dalla pesante sconfitta casalinga contro l'Atalanta per 0-4. 12:07 Nella corsa ad un posto in Champions League, l'incrocio di oggi al Franchi potrebbe risultare una delle tappe cruciali. Le due squadre sono distanziate 7 lunghezze, con la Juventus che al momento occupa la quarta piazza.