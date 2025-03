video suggerito

Partite Serie A oggi in TV, dove vedere Venezia-Napoli e Fiorentina-Juve in diretta e streaming: gli orari Il programma della domenica di Serie A che chiude la 29ª giornata: alle 12:30 il Napoli sarà in casa del Venezia, alle ore 18: la Fiorentina ospita la Juventus.

A cura di Ada Cotugno

Saranno cinque le partite previste in questa domenica di Serie A che chiuderà la 29ª giornata del campionato. Si parte alle 12:30 con Venezia-Napoli, con gli uomini di Conte che vogliono sfatare il tabù delle partite giocate all'ora di pranzo e mantenersi a distanza di sicurezza dal primo posto. Poi si continua con Bologna-Lazio in campo alle 15:00 e Roma-Cagliari programmata invece alle 16:00, orario inconsueto a causa della maratona che si correrà la mattina in città. Chiude il programma di giornata Fiorentina-Juventus alle ore 18 e lo scontro di altissima classifica tra Atalanta e Inter che potrebbe cambiare il volto della classifica.

Serie A, le partite di Serie A: gli orari TV

Cinque partite in programma e altrettanti gli slot orari indicati dal palinsesto di oggi della Serie A, compreso quello particolarissimo di Roma-Cagliari. Di seguito gli orari e dove vedere in TV e in streaming le gare della 24ª giornata di Serie A:

12:30 – Venezia-Napoli (DAZN)

15:00 – Bologna-Lazio (DAZN)

16:00 – Roma-Cagliari (DAZN)

18:00 – Fiorentina-Juventus (DAZN, Sky)

20:45 – Atalanta-Inter (DAZN)

Dove vedere Venezia-Napoli in diretta streaming

Venezia-Napoli sarà la prima partita di questa domenica di campionato e andrà in scena alle ore 12:30. Sarà possibile seguire l'incontro in streaming in esclusiva su DAZN, scaricando l'app sui dispositivi supportati oppure accedendo al sito web con le credenziali del proprio abbonamento.

Fiorentina-Juve dove vederla in diretta TV: gli orari

Nel pomeriggio invece gli occhi saranno puntati sul Franchi, dove la Fiorentina affronterà la Juve. Sarà possibile vedere la partita in tv su su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). In streaming invece gli utenti potranno usufruire dell'app di SkyGo o seguire l'incontro su DAZN.