Roma-Cagliari in diretta risultato LIVE della partita di Serie A

La cronaca in diretta di Roma-Cagliari in programma oggi alle ore 16:00, in TV su DAZN e DAZN 1. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli highlights del match della 29ª giornata del campionato di Serie A 2024-2025.

0

15:01 FORMAZIONE UFFICIALE CAGLIARI (3-5-1-1): Caprile - Mina, Luperto, Palomino - Zortea, Adopo, Prati, Deiola, Obert - Viola, Piccoli. All. Nicola. FORMAZIONE UFFICIALE ROMA (3-4-2-1): Svilar - Rensch, Mancini, N'Dicka - Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino - Soulé, Baldanzi - Dovbyk. All. Ranieri. Claudio Ranieri dall'altra parte ritrova la sua ex squadra, il Cagliari, ora allenata da Davide Nicola. I rossoblù cercano punti salvezza specie dopo la vittoria dell'Hellas Verona sull'Udinese e 3 punti all'Olimpico sarebbero fondamentali per agganciare proprio i gialloblù a quota 29. La Roma torna a giocare in campionato dopo l'eliminazione dall'Europa League di giovedì sera. Testa ora alla Serie A dove la squadra di Claudio Ranieri cerca il sesto successo consecutivo per effettuare il controsorpasso sui rossoneri dopo la vittoria a San Siro contro il Como. 14:45 Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Roma-Cagliari, match valido per la 29ª giornata di Serie A!