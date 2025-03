video suggerito

Serie A, anticipi e posticipi dalla 31ª giornata alla 33ª giornata: tre partite il giorno di Pasqua La Lega Serie A ha reso noti date e orari delle partite dalla 31ª giornata alla 33ª giornata e si giocheranno tre partite il giorno di Pasqua: Empoli-Venezia, Bologna-Inter e Milan-Atalanta. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

20 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Lega Serie A ha reso noti date e orari delle partite dalla 31ª giornata alla 33ª giornata e c'è un grande novità: si giocheranno tre partite il giorno di Pasqua. L’ultima volta che la Serie A era scesa in campo nel giorno di Pasqua, correva l’anno 1978 ed era domenica 26 marzo. In quel caso giocarono tutte le squadre partecipanti al campionato.

La Serie A Enilive scende in campo domenica 20 aprile 2025: apre alle 15.00 Empoli-Venezia, alle 18.00 c’è Bologna-Inter, mentre alle 20.45 scendono in campo Milan e Atalanta. Tre sfide, Lecce-Como, Monza-Napoli e Roma-Hellas Verona in programma anche il giorno prima, sabato 19 aprile sempre alle 15.00, alle 18.00 e alle 20.45, mentre il "lunedì dell’Angelo" scendono in campo Torino-Udinese alle 12.30, Cagliari-Fiorentina alle 15.00. Genoa-Lazio alle 18.00 e alle 20.45 chiude Parma-Juventus.

Serie A: anticipi e posticipi dalla 31a giornata alla 33a giornata

Queste le date e gli orari delle partite dalla 31ª giornata alla 33ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2024-2025.

31ª GIORNATA

04/04/2025 Venerdì 20.45 Genoa-Udinese DAZN/SKY

05/04/2025 Sabato 15.00 Monza-Como DAZN

05/04/2025 Sabato 18.00 Parma-Inter DAZN

05/04/2025 Sabato 20.45 Milan-Fiorentina DAZN/SKY

06/04/2025 Domenica 12.30 Lecce-Venezia DAZN

06/04/2025 Domenica 15.00 Empoli-Cagliari DAZN

06/04/2025 Domenica 15.00 Torino-Hellas Verona DAZN

06/04/2025 Domenica 18.00 Atalanta-Lazio DAZN/SKY

06/04/2025 Domenica 20.45 Roma-Juventus * DAZN

07/04/2025 Lunedì 20.45 Bologna-Napoli DAZN

32ª GIORNATA

11/04/2025 Venerdì 20.45 Udinese-Milan DAZN/SKY

12/04/2025 Sabato 15.00 Venezia-Monza DAZN

12/04/2025 Sabato 18.00 Inter-Cagliari DAZN

12/04/2025 Sabato 20.45 Juventus-Lecce DAZN/SKY

13/04/2025 Domenica 12.30 Atalanta-Bologna DAZN

13/04/2025 Domenica 15.00 Fiorentina-Parma DAZN

13/04/2025 Domenica 15.00 Hellas Verona-Genoa DAZN

13/04/2025 Domenica 18.00 Como-Torino DAZN/SKY

13/04/2025 Domenica 20.45 Lazio-Roma * DAZN

14/04/2025 Lunedì 20.45 Napoli-Empoli DAZN

33ª GIORNATA

19/04/2025 Sabato 15.00 Lecce-Como DAZN

19/04/2025 Sabato 18.00 Monza-Napoli DAZN

19/04/2025 Sabato 20.45 Roma-Hellas Verona DAZN/SKY

20/04/2025 Domenica 15.00 Empoli-Venezia DAZN

20/04/2025 Domenica 18.00 Bologna-Inter DAZN/SKY

20/04/2025 Domenica 20.45 Milan-Atalanta DAZN

21/04/2025 Lunedì 12.30 Torino-Udinese DAZN/SKY

21/04/2025 Lunedì 15.00 Cagliari-Fiorentina DAZN

21/04/2025 Lunedì 18.00 Genoa-Lazio DAZN

21/04/2025 Lunedì 20.45 Parma-Juventus DAZN