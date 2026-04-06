Il Benevento batte la Salernitana e torna in Serie B dopo tre anni: il capolavoro di Floro Flores

Il Benevento batte la Salernitana e, sfruttando il ko del Catania, centra la promozione in Serie B con tre turni d’anticipo sulla fine del campionato. Un torneo dominato dai sanniti dopo l’avvicendamento in panchina e l’arrivo di Antonio Floro Flores.

Il Benevento conquista la promozione in Serie B e torna tra i cadetti dopo tre stagioni. Determinante il successo nel derby contro la Salernitana, unito al passo falso del Catania, unico vero rivale nella corsa al primo posto.

Alla squadra sannita bastava un risultato positivo accompagnato da una mancata vittoria degli etnei, e la combinazione perfetta si è concretizzata. Allo stadio Arechi, in una sfida gestita con maturità, il Benevento ha trovato il gol decisivo nella ripresa grazie a un calcio di rigore trasformato da Francesco Salvemini, dopo un fallo di mano su cross di Della Morte.

Il successo esterno ha garantito tre punti fondamentali, ma la vera svolta è arrivata anche da Catania, dove i rossazzurri sono stati sconfitti in casa dal Picerno nonostante il vantaggio iniziale. Un risultato che ha permesso al Benevento di allungare in classifica, rendendo ormai irraggiungibile il primato con tre giornate ancora da disputare.

Benevento in Serie B: il capolavoro di Floro Flores

Guidata da Antonio Floro Flores, la squadra ha costruito il proprio successo nel corso della stagione, mantenendo a lungo la vetta del girone e resistendo anche a un leggero calo nelle ultime settimane. Promosso dalla Primavera e alla prima esperienza sulla panchina di una prima squadra nel professionismo, l’ex attaccante ha dimostrato di essere più di un traghettatore e ha portato la squadra giallorossa a dominare il girone C in maniera netta.

La squadra sannita, che vantava uno dei roster più forti della categoria, non ha messo in mostra solo la forza dei suoi calciatori ma è stata in grado di mostrare organizzazione e idee di calcio: miglior attacco con più di 70 gol e seconda miglior difesa.

Per il Benevento si chiude così un periodo complicato e pieno di difficoltà iniziato dopo la retrocessione del 2023. Dopo due tentativi falliti ai playoff, è arrivata finalmente la promozione diretta, frutto di continuità e determinazione.

Un traguardo importante per il club e per tutta la città, che può tornare a guardare al futuro con entusiasmo e ambizioni rinnovate.

Vigorito: "Se dopo 20 anni vinciamo ancora, anche questo va sottolineato: c’è programmazione"

Il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, ha commentato così la promozione in Serie B: "L’arrivo di un percorso tracciato quando abbiamo avuto le due retrocessioni amare che hanno fatto male a tutti. Ebbi modo di dire in conferenza stampa che ci sarebbero voluti tre anni per tornare. C’è gioia non solo perché abbiamo vinto il campionato, non era mai successo fuori casa e l’abbiamo fatto con molto garbo. Una squadra che ha vinto perché costruita, dal contributo di Auteri, Carli, i match analyst dello scorso anno. Costruita sulle misure severe in una società in cui tutto sembra lecito ma il calcio ha le sue regole e vanno rispettate. Anche il futuro è meno grigio con questo zoccolo duro. Se dopo 20 anni vinciamo ancora, anche questo va sottolineato: c’è programmazione, evidentemente. Poi ci sono i bastoni delle Streghe e del Diavolo, ma noi non molliamo".