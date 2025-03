video suggerito

Perché Bologna-Inter si può giocare il giorno di Pasqua: l'ipotesi sul tavolo della Lega Serie A

A cura di Vito Lamorte

Bologna-Inter si potrebbe giocare la domenica di Pasqua, ovvero il 20 aprile 2025, per dare un giorno in più di riposo alla squadra di Simone Inzaghi dopo la partita dei nerazzurri contro il Bayern Monaco del mercoledì precedente. In questo modo la squadra campione d'Italia in carica godrebbe di un giorno di riposo in più in vista della trasferta allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna.

Al momento è un'ipotesi sul tavolo e molto presto si conoscerà il verdetto.

Perché Bologna-Inter si può giocare il giorno di Pasqua

Nelle prossime ore usciranno le date e gli orari di anticipi e posticipi delle prossime giornate di campionato e nel corso della riunione presso la Lega Serie A si starebbe valutando la possibilità di calendarizzare alcune partite della giornata numero 33 anche domenica 20 aprile, ovvero il giorno di Pasqua.

Non sarebbe una totale novità per il calcio italiano, che solitamente anticipa al giorno precedente le partite nel rispetto delle festività religiose ma ci sono due precedenti dal 2000 in poi: il primo vede protagonista proprio l'Inter, che giocò a Perugia l'11 aprile del 2004 vincendo una partita rocambolesca per 3-2 nonostante fosse in svantaggio fino a 5 minuti dalla fine; e Reggina-Udinese 0-2 disputata allo stadio Granillo il pomeriggio del 12 aprile 2009.

Se le cose dovessero andare in questo modo, l'Inter sarà di scena allo stadio Meazza mercoledì 16 aprile nel match di ritorno dei quarti di Champions League contro il Bayern Monaco e in campionato giocherebbe contro il Bologna domenica 20.

Il calendario dell'Inter dopo la sosta delle nazionali

Dopo la sosta, questo potrebbe essere il calendario dell'Inter fino a Pasqua:

Inter-Udinese domenica 29 marzo (Serie A)

Milan-Inter mercoledì 2 aprile (Coppa Italia)

Parma-Inter sabato 5 aprile (Serie A)

Bayern Monaco-Inter martedì 8 aprile (Champions League)

Inter-Cagliari sabato 12/domenica 13 aprile (Serie A)

Inter-Bayern Monaco mercoledì 16 aprile (Champions League)

Bologna-Inter domenica 20 aprile (Serie A)