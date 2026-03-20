Serie A 2025-2026, il calendario delle partite di aprile: Milan-Juventus posticipo della 34ª giornata

Nel mese di aprile si parte con le partite anche a Pasqua e Pasquetta. La Lega Serie A ha annunciato il calendario dalla 32ª alla 34ª giornata. Roma, Napoli e Inter una volta a testa di venerdì.

Dopo le qualificazioni di Bologna e Fiorentina rispettivamente ai quarti di Europa e Conference League e le eliminazioni dalle coppe europee di Roma e Atalanta, la Lega Serie A ha stabilito l'intero calendario per le partite del mese di aprile, dopo aver già ufficializzato quelle della 31ª giornata che si svilupperà anche tra Pasqua e Pasquetta. Roma, Inter e Napoli giocheranno una volta a testa di venerdì. Milan-Juventus si terrà domenica 26 aprile.

32ª Giornata Serie A 2025-2026

Roma-Pisa venerdì 10 aprile ore 20:45 (DAZN/SKY)

Cagliari-Cremonese sabato 11 aprile ore 15 (DAZN)

Torino-Verona sabato 11 aprile ore 15 (DAZN)

Milan-Udinese sabato 11 aprile ore 18 (DAZN)

Atalanta-Juventus sabato 11 aprile ore 20:45 (DAZN/SKY)

Genoa-Sassuolo domenica 12 aprile ore 12:30 (DAZN)

Parma-Napoli domenica 12 aprile ore 15 (DAZN)

Bologna-Lecce domenica 12 aprile ore 18 (DAZN/SKY)

Como-Inter domenica 12 aprile ore 20:45 (DAZN)

Fiorentina-Lazio lunedì 13 aprile ore 20:45 (DAZN)

33ª Giornata Serie A 2025-2026

Sassuolo-Como venerdì 17 aprile ore 18:30 (DAZN)

Inter-Cagliari venerdì 17 aprile ore 20:45 (DAZN/SKY)

Udinese-Parma sabato 18 aprile ore 15 (DAZN)

Napoli-Lazio sabato 18 aprile ore 18 (DAZN)

Roma-Atalanta sabato 18 aprile ore 20:45 (DAZN/SKY)

Cremonese-Torino domenica 19 aprile ore 12:30 (DAZN)

Verona-Milan domenica 19 aprile ore 15 (DAZN)

Pisa-Genoa domenica 19 aprile ore 18 (DAZN/SKY)

Juventus-Bologna domenica 19 aprile ore 20:45 (DAZN)

Lecce-Fiorentina lunedì 20 aprile ore 20:45 (DAZN)

34ª Giornata Serie A 2025-2026