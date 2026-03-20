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Serie A 2025-2026, il calendario delle partite di aprile: Milan-Juventus posticipo della 34ª giornata
Nel mese di aprile si parte con le partite anche a Pasqua e Pasquetta. La Lega Serie A ha annunciato il calendario dalla 32ª alla 34ª giornata. Roma, Napoli e Inter una volta a testa di venerdì.
A cura di Alessio Morra
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Dopo le qualificazioni di Bologna e Fiorentina rispettivamente ai quarti di Europa e Conference League e le eliminazioni dalle coppe europee di Roma e Atalanta, la Lega Serie A ha stabilito l'intero calendario per le partite del mese di aprile, dopo aver già ufficializzato quelle della 31ª giornata che si svilupperà anche tra Pasqua e Pasquetta. Roma, Inter e Napoli giocheranno una volta a testa di venerdì. Milan-Juventus si terrà domenica 26 aprile.
32ª Giornata Serie A 2025-2026
- Roma-Pisa venerdì 10 aprile ore 20:45 (DAZN/SKY)
- Cagliari-Cremonese sabato 11 aprile ore 15 (DAZN)
- Torino-Verona sabato 11 aprile ore 15 (DAZN)
- Milan-Udinese sabato 11 aprile ore 18 (DAZN)
- Atalanta-Juventus sabato 11 aprile ore 20:45 (DAZN/SKY)
- Genoa-Sassuolo domenica 12 aprile ore 12:30 (DAZN)
- Parma-Napoli domenica 12 aprile ore 15 (DAZN)
- Bologna-Lecce domenica 12 aprile ore 18 (DAZN/SKY)
- Como-Inter domenica 12 aprile ore 20:45 (DAZN)
- Fiorentina-Lazio lunedì 13 aprile ore 20:45 (DAZN)
33ª Giornata Serie A 2025-2026
- Sassuolo-Como venerdì 17 aprile ore 18:30 (DAZN)
- Inter-Cagliari venerdì 17 aprile ore 20:45 (DAZN/SKY)
- Udinese-Parma sabato 18 aprile ore 15 (DAZN)
- Napoli-Lazio sabato 18 aprile ore 18 (DAZN)
- Roma-Atalanta sabato 18 aprile ore 20:45 (DAZN/SKY)
- Cremonese-Torino domenica 19 aprile ore 12:30 (DAZN)
- Verona-Milan domenica 19 aprile ore 15 (DAZN)
- Pisa-Genoa domenica 19 aprile ore 18 (DAZN/SKY)
- Juventus-Bologna domenica 19 aprile ore 20:45 (DAZN)
- Lecce-Fiorentina lunedì 20 aprile ore 20:45 (DAZN)
34ª Giornata Serie A 2025-2026
- Napoli-Cremonese venerdì 24 aprile ore 20:45 (DAZN)
- Parma-Pisa sabato 25 aprile ore 15 (DAZN)
- Bologna-Roma sabato 25 aprile ore 18 (DAZN)
- Verona-Lecce sabato 25 aprile ore 20:45 (DAZN/SKY)
- Fiorentina-Sassuolo domenica 26 aprile ore 12:30 (DAZN)
- Genoa-Como domenica 26 aprile ore 15 (DAZN)
- Torino-Inter domenica 26 aprile ore 18 (DAZN/SKY)
- Milan-Juventus domenica 26 aprile ore 20:45 (DAZN)
- Cagliari-Atalanta lunedì 27 aprile ore 18:30 (DAZN)
- Lazio-Udinese lunedì 27 aprile ore 20:45 (DAZN/SKY)
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