Calendario Serie A 2024-25, il sorteggio in diretta LIVE: derby Inter-Milan e Juve-Napoli alla 5ª giornata, le date delle partite

Il sorteggio del calendario di Serie A Enilive 2024-2025 in diretta dall'Auditorium Multimediale di RDS a Roma: La prima giornata del prossimo campionato si gioca nel week-end del 17-18, l'ultima è in programma per il 25 maggio. Si inizia con Genoa-Inter, Juve-Como e Milan-Torino alla prima giornata. Derby Inter-Milan alla 5ª giornata. Qui il calendario completo.

Tutti i big match: alla terza giornata Juve-Roma, Milan-Lazio; derby Milan-Inter e Juve-Napoli alla quinta; Inter-Juve alla nona mentre alla decima Milan-Napoli. Derby tra Juve e Torino e Inter-Napoli alla dodicesima; alla tredicesima Milan-Juve e Napoli-Roma; alla diciottesima Milan-Roma; Roma-Lazio alla diciannovesima.

I criteri: calendario asimmetrico e nessuna sosta natalizia, i derby saranno calendarizzati in giornate diverse e non alla 1ª e alla 38ª né nel turno infrasettimanale (10ª). Sono quattro le pause previste per la Nazionale: (1ª sosta: 2-10 settembre 2024, 2ª sosta: 7-15 ottobre 2024, 3ª sosta: 11-19 novembre 2024, 4ª sosta: 17-25 marzo 2025). La Final Four di Supercoppa Italiana si disputerà a gennaio 2025 in Arabia Saudita.

