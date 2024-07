video suggerito

Ibrahimovic usa il pugno duro con due suoi ex compagni al Milan: andranno in Serie C Zlatan Ibrahimovic ha annunciato oggi per conto del Milan che Divock Origi e Fodé Ballo-Touré “non fanno parte del progetto della prima squadra”. I due calciatori saranno spediti in Serie C con la seconda squadra, a meditare sull’opportunità di fare le valigie al più presto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Alla conferenza di presentazione di Paulo Fonseca come nuovo tecnico del Milan era presente anche Zlatan Ibrahimovic, braccio destro della proprietà americana con pieni poteri praticamente su tutto. Gerry Cardinale, boss di RedBird che dalla fine dello scorso campionato è finito nel mirino dei tifosi rossoneri che gli contestano orizzonti poco ambiziosi, si è affidato ad una persona ovviamente molto benvoluta dagli stessi tifosi, che possa metterci la faccia al posto suo. Ibrahimovic è il classico uomo forte della società, che non teme di fare e dire cose anche molto dure, come l'annuncio fatto oggi a proposito di due giocatori del Milan, Origi e Ballo-Touré, spediti nella seconda squadra in Serie C senza tanti giri di parole: "Sono fuori progetto".

Divock Origi ha ancora due anni di contratto col Milan

Ibrahimovic annuncia: "Origi e Ballo-Touré convocati nel Milan Futuro"

Entrambi peraltro sono stati compagni dello svedese nello spogliatoio del Diavolo, nel caso del terzino franco-senegalese condividendo con lui anche la grande gioia dello Scudetto del 2022. I due evidentemente, forti di un contratto tuttora in essere col Milan, non hanno ancora accettato destinazioni alternative e la società di Via Aldo Rossi non ha esitato ad usare il pugno duro nei loro confronti: "Origi e Ballo-Touré sono convocati, ma nel Milan Futuro. Non fanno parte del progetto della prima squadra", ha scandito Ibrahimovic.

Fodé Ballo-Touré è anche lui fuori progetto al Milan

La situazione contrattuale di Origi e Ballo-Touré

Chiaramente è un modo per far capire ai calciatori in questione che è nel loro interesse trovarsi un'altra squadra al più presto, se non vogliono trascorrere l'intero anno esiliati nella seconda formazione rossonera, appena nata e ammessa alla Serie C. Il 29enne Divock Origi, arrivato a parametro zero dal Liverpool nel 2022 e poi prestato l'anno scorso al Nottingham Forest senza lasciare traccia, ha un contratto col Milan fino al 2026. L'attaccante belga ha deluso profondamente nella sua unica stagione milanese: 2 soli gol in 36 presenze e Fonseca lo ha già bocciato.

Stesso giudizio impietoso dato dal nuovo tecnico rossonero circa il 27enne Fodé Ballo-Touré, acquistato dal Monaco nel 2021 e poi anche lui dato in prestito l'estate scorsa, al Fulham, dove ha giocato pochissimo. Il terzino – mai convincente nelle due stagioni al Milan – ha un solo anno di contratto residuo ed avrà modo di meditare, assieme al suo procuratore, sul da farsi. Intanto dovrà allenarsi al Milan Futuro assieme ad Origi.