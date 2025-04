Milan-Fiorentina LIVE, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024/2025

Nel Milan gioca Musah e non Chukwueze dal primo minuto in alto a destra, con lui Pulisic e Leao alle spalle di Abraham. Parte dalla panchina Gimenez. Reijnders recupera ed è titolare. In difesa nuova coppia centrale, si torna al duo Tomori, Thiaw. Nella Fiorentina ci sono Gudmundsson e Kean in attacco, in difesa conferma del terzetto formato da Pongracic, Mari e Ranieri.

Il Milan per poter entrare in una coppa europea, ha ancora la carta della Coppa Italia e il ritorno della semifinale da giocare a fine mese contro l'Inter. La Fiorentina si trova invece ai quarti di finale di Conference League, dove affronterà l'NK Celje.

17:25

Sono quattro i punti in favore dei viola che distanziano Milan e Fiorentina in classifica. Entrambe le squadre, in una stagione tra alti e bassi, vanno alla ricerca dei tre punti per poter sperare ancora di riagganciare il treno per poter entrare in una coppa europea.