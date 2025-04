Milan-Atalanta LIVE, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024/2025

La cronaca in diretta di Milan-Atalanta, in programma oggi alle ore 20:45 allo stadio San Siro e in TV live su DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli highlights del match della 33ª giornata del campionato di Serie A 2024-2025.

22:43 L'Atalanta batte il Milan e consolida la zona Champions, i rossoneri invece sprofondano. Decisiva la rete di Ederson arrivata nel secondo tempo, al termine di un'azione magnifica targata Lookman-Bellanova, quest'ultimo autore dell'assist decisivo. Troppo timida la reazione del Milan, in gioco fino all'ultimo grazie anche ad un ottimo Maignan e ad un grave errore di Retegui. L'Atalanta però vince e vola. 22:42 Fine partita: MILAN-ATALANTA 0-1 (62' Ederson) A cura di Redazione Sport 90'+5' Conclude da lontano Reijnders, la palla termina alta sopra la traversa. 90'+1' Sostituzione Atalanta: esce Mateo Retegui, entra Ibrahim Sulemana. 90' Ennesimo spunto di Joao Felix, chiusura fantastica di De Roon. 87' Percussione solitaria di Joao Felix che poi conclude male, la palla termina parecchio fuori a lato. 83' Sostituzione Milan: esce Oluwafikayomi Tomori, entra Santiago Giménez. 83' Sostituzione Milan: esce Rafael Leão, entra Samuel Chukwueze. 80' Sostituzione Atalanta: esce Mario Pašalić, entra Charles De Ketelaere. 78' Scambio veloce tra Leao e Joao Felix, quest'ultimo arriva al tiro, bravo De Roon a respingere. 75' Sostituzione Milan: esce Christian Pulišić, entra Riccardo Sottil. 75' Sostituzione Milan: esce Luka Jović, entra Tammy Abraham. 75' Sostituzione Milan: esce Alejandro Jiménez, entra João Félix. 73' Il Milan non riesce a sfondare lateralmente, l'Atalanta si difende bene. 70' Ennesimo ottimo spunto di Lookman, ancora una volta decisivo Tomori che devia in angolo. 66' Timidissima reazione del Milan che non riesce a superare il muro nerazzurro. 22:12 GOL! Milan-ATALANTA 0-1! Rete di EDERSON! Splendida azione dell'Atalanta con Lookman che serve Bellanova bravo a servire Ederson, perfetto come al solito nell'inserimento. A cura di Redazione Sport 60' Sostituzione Atalanta: esce Davide Zappacosta, entra Odilon Kossounou. 60' Sostituzione Atalanta: esce Berat Djimsiti, entra Rafael Tolói. 60' Sostituzione Atalanta: esce Juan Guillermo Cuadrado, entra Matteo Ruggeri. 56' Cartellino giallo per Juan Guillermo Cuadrado. 52' Ottimo spunto di Leao che incrocia di sinistro, decisivo l'intervento del solito Bellanova. 50' Tiro di Fofana dalla lunga distanza, palla deviata e calcio d'angolo per il Milan. 21:51 Inizia il secondo tempo di MILAN-ATALANTA! A cura di Redazione Sport 21:36 In casa Milan scalpitano ovviamente Abraham e Joao Felix, nell'Atalanta occhio a Maldini e De Ketelaere. Termina a reti bianche la prima frazione di Milan-Atalanta. L'occasione più grande arriva nel finale di primo tempo e ce l'ha Jovic sui piedi: girata repentina del serbo che conclude di sinistro di poco fuori a lato. Sugli scudi soprattutto Bellanova, autore di una gran prestazione in marcatura su Leao. Nel Milan molto bene Tomori, decisivo in un paio di chiusure. 45'+1' Finisce il primo tempo di MILAN-ATALANTA! 45' Grandissima occasione per Jovic che si gira in maniera repentina e conclude di sinistro, la palla termina fuori. 43' Ottimo spunto di Jimenez che crossa per Jovic, l'attaccante del Milan non arriva sulla palla di un soffio. 39' Grande idea di Cuadrado, Retegui però non riesce ad agganciare. 36' Inserimento perfetto del solito Leao, stavolta chiude Cuadrado. 34' Ancora una volta ci prova Retegui di testa, palla alta sopra la traversa. 30' Scappa Leao in profondità, decisivo l'intervento in copertura di Bellanova. 26' Tentativo di Retegui in girata, la palla termina fuori a lato. 24' Ci prova Leao in contropiede, decisivo l'intervento di Hien. 20' Ci prova Ederson di testa che non riesce però ad inquadrare lo specchio della porta. 17' Spinge a sinistra l'Atalanta, chiude bene Tomori. 14' L'Atalanta gioca di prima e in velocità, ma il Milan si difende bene e in maniera compatta. 10' Ritmi non particolarmente alti in questi minuti, le due squadre si studiano molto attentamente. 7' Il Milan prova a colpire soprattutto in verticale cercando di imbeccare Leao. 4' Offre sicuramente maggiore fisicità Bellanova come braccetto di destra, fino ad ora molto sicuro. 20:48 Inizia il primo tempo di MILAN-ATALANTA! A cura di Redazione Sport 20:28 Il Milan ha perso soltanto una delle ultime 13 sfide (8V, 4N) giocate in casa nel girone di ritorno di Serie A contro l’Atalanta - quella del 30 marzo 2008 (1-2) - l’ultimo allenatore dei rossoneri ad avere subito una sconfitta al suo primo confronto al Meazza contro i nerazzurri nella seconda parte del massimo torneo è stato Nils Liedholm, nell’aprile 1978 (0-1). Dopo essere rimasto imbattuto per cinque partite di fila (4V, 1N), il Milan ha perso due delle ultime tre gare (1N) di Serie A contro l’Atalanta e potrebbe subire due sconfitte consecutive contro i bergamaschi per la prima volta nel massimo torneo da maggio 2014-gennaio 2015 (con Clarence Seedorf prima e Filippo Inzaghi poi in panchina). Le scelte di Gasperini: gioca Cuadrado a tutta fascia, in avanti ecco Pasalic con Lookman e Retegui. A sorpresa Bellanova come braccetto di destra. Le scelte di Conceicao: ancora difesa a tre con Tomori titolare. Avanti gioca Jovic, in panchina sia Abraham che Gimenez. Sulle corsie laterali Jimenez e Hernandez, nel mezzo confermato Reijnders. Panchina Atalanta: F. Rossi, Rui Patricio; Kossounou, Ruggeri, Tolói; Brescianini, Maldini, Samardžić, Sulemana; De Ketelaere. Panchina Milan: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Florenzi, Terracciano, Thiaw; Bondo, Musah; Abraham, Chukwueze, Félix, Gimenez, Sottil. Formazione ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Bellanova, Hien, Djimsiti; Cuadrado, De Roon, Éderson, Zappacosta; Pasalic, Lookman; Retegui. Formazione MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Jiménez, Fofana, Reijnders, Hernández; Pulisic, Jović, Leão. Il Milan arriva dal netto 0-4 con l'Udinese, l'Atalanta è invece reduce dal 2-0 in casa con il Bologna. 20:17 Benvenuti alla diretta di Milan-Atalanta, match valido per la 33a giornata di Serie A.