Lopetegui nuovo allenatore del Milan diventa subito #Nopetegui: esplode la protesta dei tifosi Lopetegui al Milan non riscalda i tifosi rossoneri che hanno già manifestato il proprio dissenso sui social. Lanciato un hashtag che gioca sul suo nome #nopetegui. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Chi sarà il nuovo allenatore del Milan? Nelle ultime ore un nome molto gettonato è quello di Julen Lopetegui, ex portiere ed ex ct della nazionale spagnola. Un profilo che sembra essere, secondo le indiscrezioni della Gazzetta dello Sport, molto gradito alla società rossonera, ma non ai tifosi che hanno fatto già sentire il proprio dissenso per questa possibile scelta.

Può un allenatore essere contestato ancor prima di accomodarsi su una panchina e iniziare il proprio lavoro? Sì, a giudicare anche da quello che sta accadendo al Milan con Julen Lopetegui. Il classe 1966 iberico non piace ai sostenitori rossoneri che si sono fatti sentire sui social. In poche ore dunque si è passati dall'hashtag #pioliout, a sostegno dell'allontanamento del tecnico attuale (che lascerà il Milan al termine della stagione), al #nopetegui, giocando sul suo nome.

Insomma il "povero" Lopetegui è stato contestato ancor prima di firmare il suo contratto con il Milan. Probabilmente il profilo del tecnico, reduce da un'esperienza al Wolverhampton, non è considerato quello giusto per tornare alla vittoria. C'è stato anche ci ha scherzato su come Paolo Bertolucci, colonna del tennis italiano e grande tifoso rossonero, che ha dichiarato sui social: "Siamo già al toto allenatore per il dopo Lopetegui! Che mondo meraviglioso".

Lopetegui dal canto suo sarebbe pronto ad accettare la proposta del Milan, nonostante non siano mancate anche altre proposte come quella del West Ham, oltre all'interesse anche del Manchester United. Sembrerebbe dunque esserci già una discreta sintonia tra Lopetegui e il club milanese, al netto del malumore della piazza.

Dopo una carriera da portiere, Lopetegui ha iniziato la sua trafila in panchina, guidando Rayo Vallecano, e la formazione B del Real Madrid. Poi ecco le nazionali spagnole, da quelle giovanili fino all’Under 21 e alla maggiore, oltre a Porto, Real, Siviglia e Wolves. Al suo attivo un’Europa League vinta con gli andalusi, e due Europei uno con l’Under 19 e l’altro con l’Under 21.

Probabilmente i tifosi del Milan temono che questo tecnico possa accusare il peso della pressione, un po' come accaduto nella sua avventura al Real Madrid finita con ampio anticipo. Senza dimenticare che il gradimento dei tifosi sembra essere più vicino al nome di Antonio Conte, che piace anche al Napoli.