Barzagli scartato dalla Fiorentina per la contestazione dei tifosi: non allenerà l’Under 16

A cura di Ada Cotugno

L'avventura di Andrea Barzagli con la Fiorentina Under 16 è finita prima ancora di cominciare. L'ex difensore della Juventus era stato scelto per allenare i giovani della Viola: tutto era ormai definito e il tecnico era pronto per intraprendere la nuova avventura, ma alla fine la firma sul contratto non sarà mai apposta a causa delle rappresaglie della tifoseria.

Secondo quanto riportato dal giornalista Alessandro Alciato una parte dei sostenitori della Fiorentina si sarebbe ribellata contro la scelta della società, portando avanti una dura contestazione che ha fatto saltare completamente l'accordo per tenere a bada la piazza.

La contestazione dei tifosi contro Barzagli

L'Under 16 della Fiorentina era pronta a passare nelle mani dell'ex difensore che, dopo aver concluso il percorso come talent a DAZN, era deciso a ritornare nel mondo del calcio in una veste nuova. La strada della sua carriera lo aveva riportato a Firenze, la città in cui è nato e dove risiede la sua famiglia, ma i trascorsi alla Juventus questa volta hanno giocato a suo sfavore.

La rappresaglia della tifoseria Viola parte proprio da questo: in tanti si sono fatti bloccare dalla sua carriera trascorsa in bianconero. Tra le due squadre c'è una grande rivalità che è ancora viva nonostante Barzagli si sia ritirato da ormai diversi anni e abbia deciso di tornare nel club della sua città.

Cambio di rotta in panchina

La società è stata avvisata di possibili rappresaglie da parte della tifoseria che aveva già avviato una dura contestazione nei confronti di Barzagli già da quando si era diffusa la notizia. La preoccupazione in caso di ufficialità sarebbe stata quella di una polemica aspra che avrebbe gettato tutto l'ambiente del caos prima dell'inizio della nuova stagione.

Una situazione che la Fiorentina ha preferito evitare: per questo l'ex difensore è stato aggiornato sulle novità e non sarà lui a dirigere la squadra Under 16 nel prossimo futuro.