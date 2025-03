Il Napoli torna a vincere: Lukaku e Raspadori battono la Fiorentina, l’Inter è di nuovo a un punto

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Il Napoli ritrova il successo. Dopo sei partite i partenopei conquistano i tre punti, che sono pesantissimi nella corsa scudetto. Con i gol di Lukaku e Raspadori il Napoli ha piegato 2-1 la Fiorentina, a segno con Gumdundsson. Conte e i suoi si riportano a un solo punto dall'Inter capolista.

Decimo gol di Lukaku, 1-0 Napoli

Conte continua con il 3-5-2, Gilmour confermato a centrocampo. Palladino cambia qualche giocatore e pure il modulo. Il Napoli parte fortissimo. Il predominio territoriale c'è e si vede. Raspadori ha una grande occasione, ma calcia con troppa fretta. McTominay ci prova di testa, De Gea c'è. Al 27′ il gol di Lukaku, che segna da vero bomber. Il belga è al posto al momento, l'11 del Napoli sfrutta una respinta del portiere spagnolo su un gran tiro di McTominay, realizzare l'1-0 è un gioco da ragazzi.

Poco dopo Di Lorenzo scaglia un gran tiro, ma centra la traversa. Poi De Gea si supera su una conclusione di Spinazzola. È davvero un bel Napoli, ma all'intervallo è solo 1-0. Poco per la mole di gioco prodotta.

Raspadori segna ancora

Nel secondo tempo i viola hanno un atteggiamento diverso, ma Meret non deve compiere parate. Palladino manca in campo Gosens e Pongracic. Mentre la Fiorentina prova a risistemarsi il Napoli raddoppia. L'azione è splendida. L'assist di Lukaku è meravigliosa, l'imbucata di Raspadori è perfetta. l'attaccante fa il movimento giusto e davanti a De Gea non può sbagliare, 2-0. Terzo gol nelle ultime quattro per l'attaccante partenopeo.

Gran gol di Gudmundsson

La partita sembra chiusa. Il Napoli senz'altro vuole provare ad addormentarla. Ma non ci riesce perché improvvisamente va a segno la Fiorentina. Azione splendida, gol bellissimo. Kean crea, Gudmundsson con un gran tiro mette il pallone nell'angolino. Lui che un paio di volte è stato immortalato con la maglia di Maradona segna al Maradona, ed è 2-1.

Il Napoli è a -1 dall'Inter

Negli ultimi minuti Conte si copre: fuori Politano, dentro Olivera. Poi deve uscire pure Raspadori, ma McTominay ammaina bandiera bianca, entra Billing. Alla fine esce comunque Raspadori, al suo posto Simeone. Il finale è da cuore e batticuore. Simeone elude il fuorigioco s'invola verso l'area della Fiorentina, davanti a De gea si divora il gol che avrebbe chiuso la partita. Poco male per il Napoli, che negli ultimissimi minuti soffre, ma porta a casa il risultato, 2-1 e Inter di nuovo a tiro. Il duello continua, in attesa di Juventus-Atalanta.