Kirian Rodriguez torna in campo dopo le cure per il cancro: potrà giocare di nuovo con il Las Palmas Il capitano del Las Palmas può tornare in campo dopo le cure per il cancro: cinque mesi fa la ricaduta, oggi Kirian Rodriguez ha dato ai tifosi la notizia più bella.

A cura di Ada Cotugno

Cinque mesi fa il capitano del Las Palmas aveva lasciato attoniti tutti i tifosi con un annuncio shock, pronunciando quelle parole che mai nessuno avrebbe voluto sentire: il cancro era ritornato e lo aveva costretto ad abbandonare momentaneamente il calcio per sottoporsi alle cure e superare anche questo ostacolo che si presentava sulla sua strada per la seconda volta. Sono stati mesi durissimi ma finalmente Kirian Rodriguez ha potuto dare l'annuncio tanto atteso, quello del ritorno in campo per la prossima stagione.

Il giocatore ha completato la visita medica con il suo club che gli ha dato il via libera per giocare il nuovo campionato, con la fascia da capitano al braccio e l'immensa emozione di riabbracciare tutti i suoi tifosi. La squadra non lo ha mai lasciato solo e gli ha dedicato diversi omaggi dopo la triste conferenza stampa di febbraio, ma ora è pronta ad accoglierlo di nuovo con grande entusiasmo e la voglia di lottare insieme per centrare la promozione in Liga.

Il capitano del Las Palmas torna in campo dopo le cure per il cancro

Cinque mesi fa il futuro di Kirian Rodriguez sembrava incerto, perché il giocatore era stato provato da una nuova diagnosi terribile. Il cancro era tornato per la seconda volta: già nel 2022 il centrocampista era stato costretto a fermarsi a causa del linfoma di Hodgkin, ritornando in campo a gennaio 2023 accolto dalla grande festa della sua squadra. A febbraio però si è fermato di nuovo per sottoporsi alle cure dopo una ricaduta, una notizia che nessuno avrebbe mai voluto ricevere.

È stato un duro colpo per tutti ma anche questa volta il capitano del Las Palmas è pronto a tornare dalla sua famiglia canarina, dato che il club gli ha dato luce verde per giocare dopo le visite mediche pre-stagionali che ha superato con successo. Le cure hanno fatto effetto il giocatore è pronto a giocare di nuovo e a scendere in campo con il Las Palmas nella Segunda Division Spagnola che lo accoglierà con immensa emozione.