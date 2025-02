video suggerito

L'ovazione toccante a Rodriguez dopo l'annuncio shock sul cancro: la gara si interrompe al minuto 20 Momento emozionante durante Las Palmas-Villarreal quando al minuto 20 la partita è stata fermata. L'arbitro, le panchine, tutti i giocatori in campo e i 30 mila sugli spalti hanno dedicato un commosso applauso a Kirina Rodriguez che si trovava in tribuna. Per mostrargli la propria vicinanza dopo l'annuncio del ritorno del cancro che lo ha costretto ad un nuovo lungo stop.

A cura di Alessio Pediglieri

A Las Palmas, la partita di Liga contro il Villarreal ha toccato il suo momento più emozionante al 20° del primo tempo: tutti i giocatori e l'arbitro Hernández Maeso hanno interrotto la gara per rendere omaggio al giocatore e capitano degli ‘amarillos', Kirian Rodriguez che giovedì aveva annunciato di aver avuto una brutta ricaduta del cancro e che era presente in tribuna per stare vicino comunque ai propri compagni di squadra (poi sconfitti 2-1).

Al 20° minuto, un momento simbolico a ricordare il numero di maglia indossato da Kirian Rodriguez col Las Palmas, tutto si è improvvisamente fermato allo stadio de Gran Canaria; tutti i calciatori in campo, sia del Las Palmas che del Villarreal hanno smesso di giocare e tutti i tifosi presenti, quasi 30 mila, si sono alzati in piedi per applaudire Rodriguez, che giovedì ha annunciato di dover smettere di giocare di nuovo per gravissimi motivi di salute a causa di una recidiva del tumore che sta costringendo il capitano del Las Palmas a sottoporsi a nuove cure.

Il minuto 20 di Las Palmas-Villarreal è stato uno dei momenti più emozionanti vissuti su un campo da calcio negli ultimi tempi e verrà per questo ricordato a lungo non solo in Spagna. Tutto lo stadio ha applaudito, compresi i giocatori, gli arbitri e i membri di entrambe le panchine Kirian Rodriguez che si trovava in tribuna a seguire i propri compagni: tutti in piedi per esprimere tutto il sostegno allo sfortunato giocatore, apparso visibilmente emozionato per il tributo commosso che oltre 30 mila persone gli hanno dedicato, riversando un'ondata immensa di affetto.

Rodriguez giovedì scorso si è presentato da solo in conferenza decidendo che i suoi compagni di squadra lo accompagnassero perché si potessero concentrare al meglio sulla partita, per dare un annuncio terribile: il cancro era tornato e lo avrebbe costretto ad un nuovo ritiro a tempo indeterminato per affrontare le cure. Una dichiarazione scioccante per tutto il movimento calcistico spagnolo che si è stretto attorno al giocatore. Non a caso, nel pre partita di Las Palmas-Villarreal tutti i calciatori si sono presentati in campo con una maglietta di sostegno: "Forza Kirian"