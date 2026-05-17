Cambia la classifica del GP Barcellona di MotoGP: pesanti penalità dopo la gara in Catalogna

La pesanti penalità inflitte dai Commissari FIM a Joan Mir, Raul Fernandez, Ai Ogura, Toprak Razgatlioglu, Jack Miller e Alex Rins al termine del GP della Catalogna della MotoGP 2026 ha stravolto il podio e l’ordine d’arrivo della sesta gara stagionale andando ad influire anche sulla classifica piloti.

La classifica del GP della Catalogna della MotoGP 2026 cambia dopo la bandiera a scacchi. Una gara già folle, segnata da due bandiere rosse, incidenti pesantissimi e tre partenze, è stata riscritta anche dai Commissari FIM, intervenuti al termine della corsa con una serie di penalità che hanno modificato podio, ordine d’arrivo e classifica del Mondiale.

La sanzione più pesante, sul piano sportivo, è quella inflitta a Joan Mir. Il pilota Honda aveva chiuso secondo alle spalle del vincitore Fabio Di Giannantonio, ma è stato penalizzato di 16 secondi per aver corso con la pressione delle gomme troppo bassa. Una penalità che lo ha fatto scivolare fuori dal podio, consegnando il secondo posto a Fermin Aldeguer e il terzo a Pecco Bagnaia, risalito così sul podio dopo una gara che sembrava chiusa al quarto posto. Ma non è l'unica decisione presa dal Panel degli Stewards dopo la corsa: anche Raul Fernandez, Alex Rins, Jack Miller e Toprak Razgatlioglu sono stati sanzionati con 16 secondi per irregolarità legate alla pressione gomme, mentre Bagnaia è stato "salvato" dall’investigazione e promosso terzo.

Non è stata l’unica correzione. Ai Ogura era già stato penalizzato di 3 secondi per il contatto con Pedro Acosta all’ultima curva dell’ultimo giro, manovra che ha mandato il pilota KTM nella ghiaia e ha fatto perdere al giapponese il quarto posto. A questa sanzione si sono quindi aggiunte quelle da 16 secondi per Joan Mir, Raul Fernandez, Alex Rins, Jack Miller e Toprak Razgatlioglu. La classifica finale è stata dunque completamente ricalcolata rispetto all’ordine visto in pista.

Il risultato definitivo premia ancora di più Di Giannantonio, vincitore di una gara caotica e sopravvissuto anche al maxi-incidente tra Acosta e Alex Marquez. Alle sue spalle però cambia tutto: Aldeguer diventa secondo, Bagnaia terzo, Marco Bezzecchi quarto e Fabio Quartararo quinto. Un ribaltamento che incide anche sul Mondiale, perché il riminese dell'Aprilia guadagna due punti in più rispetto alla classifica provvisoria e allunga ulteriormente su Jorge Martin, caduto dopo il contatto con Raul Fernandez.

L'ordine d'arrivo finale del GP della Catalogna della MotoGP 2026

F. Di Giannantonio F. Aldeguer +1.466 F. Bagnaia +4.320 M. Bezzecchi +4.679 F. Quartararo +4.876 L. Marini +4.971 B. Binder +5.137 A. Ogura +5.377* D. Moreira +6.839 F. Morbidelli +7.160 M. Vinales +10.147 A. Fernandez +16.245 J. Mir +17.250** A. Rins +22.916** J. Miller +26.452** T. Razgatlioglu +27.808** R. Fernandez +31.066**

Ritirati: Jorge Martin, Pedro Acosta, Alex Marquez, Johann Zarco, Enea Bastianini.

* penalità di 3 secondi

** penalità di 16 secondi

La nuova classifica piloti del Mondiale MotoGP 2026