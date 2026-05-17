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Cambia la classifica del GP Barcellona di MotoGP: pesanti penalità dopo la gara in Catalogna

La pesanti penalità inflitte dai Commissari FIM a Joan Mir, Raul Fernandez, Ai Ogura, Toprak Razgatlioglu, Jack Miller e Alex Rins al termine del GP della Catalogna della MotoGP 2026 ha stravolto il podio e l’ordine d’arrivo della sesta gara stagionale andando ad influire anche sulla classifica piloti.
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A cura di Michele Mazzeo
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La classifica del GP della Catalogna della MotoGP 2026 cambia dopo la bandiera a scacchi. Una gara già folle, segnata da due bandiere rosse, incidenti pesantissimi e tre partenze, è stata riscritta anche dai Commissari FIM, intervenuti al termine della corsa con una serie di penalità che hanno modificato podio, ordine d’arrivo e classifica del Mondiale.

La sanzione più pesante, sul piano sportivo, è quella inflitta a Joan Mir. Il pilota Honda aveva chiuso secondo alle spalle del vincitore Fabio Di Giannantonio, ma è stato penalizzato di 16 secondi per aver corso con la pressione delle gomme troppo bassa. Una penalità che lo ha fatto scivolare fuori dal podio, consegnando il secondo posto a Fermin Aldeguer e il terzo a Pecco Bagnaia, risalito così sul podio dopo una gara che sembrava chiusa al quarto posto. Ma non è l'unica decisione presa dal Panel degli Stewards dopo la corsa: anche Raul Fernandez, Alex Rins, Jack Miller e Toprak Razgatlioglu sono stati sanzionati con 16 secondi per irregolarità legate alla pressione gomme, mentre Bagnaia è stato "salvato" dall’investigazione e promosso terzo.

Non è stata l’unica correzione. Ai Ogura era già stato penalizzato di 3 secondi per il contatto con Pedro Acosta all’ultima curva dell’ultimo giro, manovra che ha mandato il pilota KTM nella ghiaia e ha fatto perdere al giapponese il quarto posto. A questa sanzione si sono quindi aggiunte quelle da 16 secondi per Joan Mir, Raul Fernandez, Alex Rins, Jack Miller e Toprak Razgatlioglu. La classifica finale è stata dunque completamente ricalcolata rispetto all’ordine visto in pista.

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Il risultato definitivo premia ancora di più Di Giannantonio, vincitore di una gara caotica e sopravvissuto anche al maxi-incidente tra Acosta e Alex Marquez. Alle sue spalle però cambia tutto: Aldeguer diventa secondo, Bagnaia terzo, Marco Bezzecchi quarto e Fabio Quartararo quinto. Un ribaltamento che incide anche sul Mondiale, perché il riminese dell'Aprilia guadagna due punti in più rispetto alla classifica provvisoria e allunga ulteriormente su Jorge Martin, caduto dopo il contatto con Raul Fernandez.

L'ordine d'arrivo finale del GP della Catalogna della MotoGP 2026

  1. F. Di Giannantonio
  2. F. Aldeguer +1.466
  3. F. Bagnaia +4.320
  4. M. Bezzecchi +4.679
  5. F. Quartararo +4.876
  6. L. Marini +4.971
  7. B. Binder +5.137
  8. A. Ogura +5.377*
  9. D. Moreira +6.839
  10. F. Morbidelli +7.160
  11. M. Vinales +10.147
  12. A. Fernandez +16.245
  13. J. Mir +17.250**
  14. A. Rins +22.916**
  15. J. Miller +26.452**
  16. T. Razgatlioglu +27.808**
  17. R. Fernandez +31.066**

Ritirati: Jorge Martin, Pedro Acosta, Alex Marquez, Johann Zarco, Enea Bastianini.

* penalità di 3 secondi

** penalità di 16 secondi

La nuova classifica piloti del Mondiale MotoGP 2026

  1. Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) 142 punti
  2. Jorge Martin (Aprilia Racing) 127 punti
  3. Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 116 punti
  4. Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) 92 punti
  5. Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team) 77 punti
  6. Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team) 68 punti
  7. Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) 67 punti
  8. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) 63 punti
  9. Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) 57 punti
  10. Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) 47 punti
  11. Luca Marini (Honda HRC Castrol) 43 punti
  12. Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) 39 punti
  13. Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) 37 punti
  14. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) 37 punti
  15. Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 36 punti
  16. Johann Zarco (LCR Honda) 34 punti
  17. Diogo Moreira (LCR Honda) 17 punti
  18. Joan Mir (Honda HRC Castrol) 11 punti
  19. Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP) 9 punti
  20. Maverick Vinales (Red Bull KTM Tech3) 5 punti
  21. Toprak Razgatlioglu (Prima Pramac Racing) 4 punti
  22. Augusto Fernandez (Yamaha Factory Racing) 4 punti
  23. Jack Miller (Pramac Racing) 2 punti
  24. Lorenzo Savadori (Aprilia Racing) 0 punti
  25. Michele Pirro (Ducati Lenovo Team) 0 punti
  26. Jonas Folger (Red Bull KTM Tech3) 0 punti
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