Cambia la classifica del GP Barcellona di MotoGP: pesanti penalità dopo la gara in Catalogna
La classifica del GP della Catalogna della MotoGP 2026 cambia dopo la bandiera a scacchi. Una gara già folle, segnata da due bandiere rosse, incidenti pesantissimi e tre partenze, è stata riscritta anche dai Commissari FIM, intervenuti al termine della corsa con una serie di penalità che hanno modificato podio, ordine d’arrivo e classifica del Mondiale.
La sanzione più pesante, sul piano sportivo, è quella inflitta a Joan Mir. Il pilota Honda aveva chiuso secondo alle spalle del vincitore Fabio Di Giannantonio, ma è stato penalizzato di 16 secondi per aver corso con la pressione delle gomme troppo bassa. Una penalità che lo ha fatto scivolare fuori dal podio, consegnando il secondo posto a Fermin Aldeguer e il terzo a Pecco Bagnaia, risalito così sul podio dopo una gara che sembrava chiusa al quarto posto. Ma non è l'unica decisione presa dal Panel degli Stewards dopo la corsa: anche Raul Fernandez, Alex Rins, Jack Miller e Toprak Razgatlioglu sono stati sanzionati con 16 secondi per irregolarità legate alla pressione gomme, mentre Bagnaia è stato "salvato" dall’investigazione e promosso terzo.
Non è stata l’unica correzione. Ai Ogura era già stato penalizzato di 3 secondi per il contatto con Pedro Acosta all’ultima curva dell’ultimo giro, manovra che ha mandato il pilota KTM nella ghiaia e ha fatto perdere al giapponese il quarto posto. A questa sanzione si sono quindi aggiunte quelle da 16 secondi per Joan Mir, Raul Fernandez, Alex Rins, Jack Miller e Toprak Razgatlioglu. La classifica finale è stata dunque completamente ricalcolata rispetto all’ordine visto in pista.
Il risultato definitivo premia ancora di più Di Giannantonio, vincitore di una gara caotica e sopravvissuto anche al maxi-incidente tra Acosta e Alex Marquez. Alle sue spalle però cambia tutto: Aldeguer diventa secondo, Bagnaia terzo, Marco Bezzecchi quarto e Fabio Quartararo quinto. Un ribaltamento che incide anche sul Mondiale, perché il riminese dell'Aprilia guadagna due punti in più rispetto alla classifica provvisoria e allunga ulteriormente su Jorge Martin, caduto dopo il contatto con Raul Fernandez.
L'ordine d'arrivo finale del GP della Catalogna della MotoGP 2026
- F. Di Giannantonio
- F. Aldeguer +1.466
- F. Bagnaia +4.320
- M. Bezzecchi +4.679
- F. Quartararo +4.876
- L. Marini +4.971
- B. Binder +5.137
- A. Ogura +5.377*
- D. Moreira +6.839
- F. Morbidelli +7.160
- M. Vinales +10.147
- A. Fernandez +16.245
- J. Mir +17.250**
- A. Rins +22.916**
- J. Miller +26.452**
- T. Razgatlioglu +27.808**
- R. Fernandez +31.066**
Ritirati: Jorge Martin, Pedro Acosta, Alex Marquez, Johann Zarco, Enea Bastianini.
* penalità di 3 secondi
** penalità di 16 secondi
La nuova classifica piloti del Mondiale MotoGP 2026
- Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) 142 punti
- Jorge Martin (Aprilia Racing) 127 punti
- Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 116 punti
- Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) 92 punti
- Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team) 77 punti
- Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team) 68 punti
- Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) 67 punti
- Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) 63 punti
- Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) 57 punti
- Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) 47 punti
- Luca Marini (Honda HRC Castrol) 43 punti
- Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) 39 punti
- Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) 37 punti
- Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) 37 punti
- Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 36 punti
- Johann Zarco (LCR Honda) 34 punti
- Diogo Moreira (LCR Honda) 17 punti
- Joan Mir (Honda HRC Castrol) 11 punti
- Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP) 9 punti
- Maverick Vinales (Red Bull KTM Tech3) 5 punti
- Toprak Razgatlioglu (Prima Pramac Racing) 4 punti
- Augusto Fernandez (Yamaha Factory Racing) 4 punti
- Jack Miller (Pramac Racing) 2 punti
- Lorenzo Savadori (Aprilia Racing) 0 punti
- Michele Pirro (Ducati Lenovo Team) 0 punti
- Jonas Folger (Red Bull KTM Tech3) 0 punti