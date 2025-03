video suggerito

Fiorentina-Juventus si gioca nonostante il maltempo: via libera dalla sindaca di Firenze Dalla mezzanotte di oggi l’allerta meteo diventerà gialla, consentendo a Fiorentina e Juventus di giocare la partita in programma domani alle ore 18: non ci sarà nessun rinvio. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo le preoccupazioni della giornata di ieri arriva la luce verde per far disputare la partita tra Fiorentina e Juventus, in programma domani all'Artemio Franchi alle ore 18:00. Il maltempo che imperversa sulla Toscana aveva creato danni anche al Viola Park facendo pensare a un possibile rinvio della gara, ma nella giornata di oggi l'allerta meteo è scesa di intensità e permetterà dunque il normale svolgimento dell'incontro.

La notizia è arrivata dalla sindaca di Firenze, Sara Funaro, che in una conferenza stampa tenuta oggi nella sede della Protezione Civile ha confermato che si giocherà regolarmente senza nessun tipo di pericolo. L'allerta meteo ha dato respiro a tutta la zona interessata evitando il rischio rinvio della partita, come invece era stato richiesto nella giornata di ieri dove si è visto il picco del maltempo.

Fiorentina-Juventus si giocherà regolarmente

Non ci sarà bisogno di rinviare la partita prevista per domani al Franchi. Inizialmente era alto il rischio di uno spostamento, dato che l'allerta rossa rendeva il campo impraticabile e avrebbe creato non pochi problemi per la sicurezza degli spettatori che si sarebbero recati allo stadio per una gara molto sentita. Invece il maltempo sta dando una tregua a Firenze e la sindaca Sara Funaro ha confermato che l'incontro andrà in scena regolarmente come da calendario, ossia domani alle ore 18:00.

"Non ci sono motivi ostativi per non farla giocare" ha confermato, dando quindi luce verde per lo svolgimento della partita. Il rinvio è stato evitato grazie al passaggio dell'allerta meteo da rossa ad arancione: dalla mezzanotte di oggi a quella di domani poi passerà a gialla, consentendo alle due squadre di poter giocare la partita come previsto dal calendario della Serie A.